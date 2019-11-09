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Пенсии в Украине можно отменить: экономист разъяснил сценарий

9 ноября, 11:42

Александра Романюк

Украинцы могут получать не пенсии, а минимальные социальные выплаты, говорит Алексей Кущ

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Солидарная пенсионная система, которая финансируется за счет отчислений – налогов и страховых взносов трудоспособного населения, в Украине работать уже не может.

Об этом экономический эксперт Алексей Кущ рассказал в комментарии сайту "Сегодня" .

"Солидарная система – потенциальный банкрот. Это подтверждают постоянно растущие трансферты из госбюджета на покрытие дефицита ПФУ. На следующий год они составят свыше 170 млрд грн. Поэтому есть такая идея – начать выплачивать пенсии напрямую из бюджета. Таким образом мы, во-первых, будем экономить на администрировании ПФУ, а во-вторых, сама система станет проще. Единственное – тогда эти выплаты уже нельзя будет назвать пенсиями. Это правильнее будет назвать минимальной социальной выплатой", – объяснил он.

Напомним, индексация на уровень инфляции – это максимум, на что могут рассчитывать пенсионеры в следующем году , заявил доктор экономических наук Алексей Плотников.

"Лучшее, что может сделать это правительство – индексировать пенсии на уровень инфляции. Тогда просто не будут обесцениваться пенсии. В худшем случае их будут повышать на незначительную сумму, что, с учетом роста инфляции, повышения тарифов, приведет к обесцениванию пенсий граждан", – рассказал Плотников в комментарии сайту "Сегодня".

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Отмена пенсий в Украине: правда ли это, и как жить без них".

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Источник: Сегодня

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