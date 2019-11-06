Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,72
27,46

Пенсии в 2020 году: эксперт объяснил, на какое повышение рассчитывать украинцам

6 ноября, 08:50

Проект бюджета на следующий год нельзя назвать социальным, считает специалист

/ Фото: Pixabay

Реклама

Представляя обновленный проект госбюджета Украины на 2020 год, премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что пенсии в Украине "вырастут, но вырастут не сильно". Индексация на уровень инфляции – это максимум, на что могут рассчитывать пенсионеры в следующем году, соглашается с премьером доктор экономических наук Алексей Плотников.

"Лучшее, что может сделать это правительство – индексировать пенсии на уровень инфляции. Тогда просто не будут обесцениваться пенсии. В худшем случае их будут повышать на незначительную сумму, что, с учетом роста инфляции, повышения тарифов, приведет к обесцениванию пенсий граждан", – рассказал Плотников в комментарии сайту "Сегодня".

На практике повышение пенсионных выплат будет происходить раз в квартал, однако богаче получатели не станут, считает экономист.

"Раз в квартал будут повышать пенсию, но с учетом 10% инфляции в год, в конце года выяснится, что как раз на 10% пенсии выросли, что соответствовало инфляции", – отметил Плотников.

По его мнению, проект госбюджета на 2020 году и в целом нельзя назвать "социальным".

"Не вижу никаких социальных направленностей, особенно в сторону пенсионеров... Там и сокращение общего объема субсидий в сравнении с этим годом, и непонятное финансирование доплат учителям, воспитателям детсадов. У меня с точки зрения социальной ориентации надежды небольшие", – резюмировал экономист.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в целом бюджетные расходы ко второму чтению были увеличены. Самыми затратными статьями бюджета оказались социальные выплаты, безопасность и оборона, а также обслуживание госдолга. Подробнее – в нашем сюжете:

Также сообщалось, что в опубликованной в конце сентября программе деятельности Кабинета министров среди прочего планируется изменить систему предоставления социальной помощи. Но это вовсе не означает, что в правительстве собираются автоматически поднять выплаты всем, кто их получает сейчас. Учитывая тенденцию к старению нации, правительство не обещает существенного повышения пенсий за бюджетный счет. Денег на это ни в бюджете, ни в Пенсионном фонде просто нет. Подробнее об этом читайте на сайте "Сегодня" в статье "Соцпомощь по-новому: малообеспеченных трудоустроят или дадут денег на бизнес".

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бюджет пенсии госбюджет соцвыплаты индексация повышение пенсий бюджет-2020

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доходы резко сократились: Рада изменила бюджет-2019
Доходы резко сократились: Рада изменила бюджет-2019Экономика
Проект европейского масштаба: ДТЭК запустил Покровскую СЭС мощностью 240 МВт
Проект европейского масштаба: ДТЭК запустил Покровскую СЭС мощностью 240 МВтЭкономика
Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель
Зеленский передал на приватизацию пять предприятий, включая отель "Днепр"Экономика
Купюра в одну тысячу: как отличить подделку и почему ее боятся продавцы – видео эксперимента
Купюра в одну тысячу: как отличить подделку и почему ее боятся продавцы – видео эксперимента "Сегодня"Украина
Инвестиционный форум в Мариуполе: онлайн-трансляция
Инвестиционный форум в Мариуполе: онлайн-трансляцияЭкономика
В Венгрии нашли
В Венгрии нашли "троянского коня" ПутинаЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...