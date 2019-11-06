Пенсии в 2020 году: эксперт объяснил, на какое повышение рассчитывать украинцам

/ Фото: Pixabay

Реклама

Представляя обновленный проект госбюджета Украины на 2020 год, премьер-министр Алексей Гончарук отметил, что пенсии в Украине "вырастут, но вырастут не сильно". Индексация на уровень инфляции – это максимум, на что могут рассчитывать пенсионеры в следующем году, соглашается с премьером доктор экономических наук Алексей Плотников.

"Лучшее, что может сделать это правительство – индексировать пенсии на уровень инфляции. Тогда просто не будут обесцениваться пенсии. В худшем случае их будут повышать на незначительную сумму, что, с учетом роста инфляции, повышения тарифов, приведет к обесцениванию пенсий граждан", – рассказал Плотников в комментарии сайту "Сегодня".

На практике повышение пенсионных выплат будет происходить раз в квартал, однако богаче получатели не станут, считает экономист.

"Раз в квартал будут повышать пенсию, но с учетом 10% инфляции в год, в конце года выяснится, что как раз на 10% пенсии выросли, что соответствовало инфляции", – отметил Плотников.

По его мнению, проект госбюджета на 2020 году и в целом нельзя назвать "социальным".

"Не вижу никаких социальных направленностей, особенно в сторону пенсионеров... Там и сокращение общего объема субсидий в сравнении с этим годом, и непонятное финансирование доплат учителям, воспитателям детсадов. У меня с точки зрения социальной ориентации надежды небольшие", – резюмировал экономист.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в целом бюджетные расходы ко второму чтению были увеличены. Самыми затратными статьями бюджета оказались социальные выплаты, безопасность и оборона, а также обслуживание госдолга. Подробнее – в нашем сюжете:

Также сообщалось, что в опубликованной в конце сентября программе деятельности Кабинета министров среди прочего планируется изменить систему предоставления социальной помощи. Но это вовсе не означает, что в правительстве собираются автоматически поднять выплаты всем, кто их получает сейчас. Учитывая тенденцию к старению нации, правительство не обещает существенного повышения пенсий за бюджетный счет. Денег на это ни в бюджете, ни в Пенсионном фонде просто нет. Подробнее об этом читайте на сайте "Сегодня" в статье "Соцпомощь по-новому: малообеспеченных трудоустроят или дадут денег на бизнес".

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама