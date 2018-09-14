Передел на табачном рынке: ароматизированные сигареты исчезнут, а электрические подорожают

Парламент, похоже, намерен серьезно подпортить жизнь курильщикам. В первые дни сентября в Верховной Раде было зарегистрировано сразу 7 законопроектов, так или иначе касающихся курения, табачных изделий, их производства и продаж.

В большинстве законопроектов говорится о том, что предлагаемые нововведения ставят целью "адаптировать" украинское законодательство в отношении табачных и других курительных изделий к европейскому. Кроме того, авторы подчеркивают, что законопроекты направлены на защиту здоровья украинцев. К тому же помогут наполнить государственный бюджет. Главным комитетом в большинстве законопроектов определен парламентский комитет по налоговой и таможенной политике.

Итак, что же предлагается изменить для курильщиков, а также для производителей и продавцов сигарет.

Запретить сигареты с ароматизаторами

Авторы одного из законопроектов (№9073 от 07.09.2018) предлагают запретить в Украине табачные изделия "с характерным вкусом или запахом". Они считают, что необходимо внести такие коррективы в законодательство из-за "последних потребительских тенденций, сложившихся на рынке, а также технологических решений производителей".

Исследования, проведенные ведущими мировыми агентствами в табачной промышленности, и в т. ч. Колумбийским университетом, подтверждают, что наличие в свободной продаже сигарет с характерным запахом или вкусом увеличивает количество курильщиков малолетнего и молодого возраста втрое, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме прочего, таково требование ЕС. "Законом предлагается ввести в действие в Украине положения Директивы ЕС 2014/40/ЕС "О приближении законов, правил и административных положений государств-членов, которые касаются производства, презентации и продажи табака и сопутствующих товаров", – поясняют авторы законопроекта.

Закон запрещает производство (кроме как для экспорта), импорт, оптовую и розничную продажу сигарет с любыми ароматизаторами. За нарушение этого положения продавцов предполагают штрафовать на сумму 5-10 тыс. грн, импортеров и оптовиков – на 10-50 тыс. грн, а производителей, если таких обнаружат, – на 50-200 тыс. грн.

Запретят использование в табачных изделиях вредных веществ

"Как следует из последних мировых достижений в табачной отрасли, производители табачных изделий широко используют в своем производстве такие вещества, как аммиак, аммоний и мочевину. Целью такого использования является желание производителей табачных изделий использовать дешевые низкосортные табаки и восстановленный табак, который изготавливается из табачных отходов, табачной пыли и других некачественных компонентов... Как следует из законодательства стран ЕС, в т. ч. и стран – участниц Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, использование аммония, аммиака и мочевины в табачной промышленности таких стран категорически запрещено", – говорится в пояснительной записке к законопроекту № 9056 від 06.09.2018.

Поэтому использование перечисленных добавок в Украине также предлагается запретить на законодательном уровне.

Табачные киоски и наливайки могут стать редкостью

Еще одним законопроектом (№9065 от 06.09.2018) предлагается запретить на всей территории Украины продажу алкоголя и табачных изделий в радиусе 200 м от всех образовательных заведений в торговых точках площадью меньше 40 кв. м. Под запрет, таким образом, попадают не только все киоски, но и мелкие магазинчики, расположенные на первых этажах административных зданий и жилых домов. По сути, продавать спиртное и сигареты в непосредственной близости от учебных заведений смогут только супермаркеты.

Образовательными заведениями считаются "заведения дошкольного, общего среднего, профессионального, внешкольного, специального и специализированного образования всех типов и форм собственности".

Для городов с многоэтажной застройкой, где буквально в каждом квартале находится если не школа, то детский сад, это означает чуть ли не полное исчезновение не только табачных киосков, но и пресловутых "наливаек" (если, конечно, они не перерегистрируются в заведения общепита).

За торговлю спиртным и сигаретами в неположенном месте владельцам магазинов и киосков будет грозить штраф в размере 500 тыс. грн (сейчас – максимум 6,8 тыс. грн).

Кроме того, законопроект предлагает существенно увеличить штраф за продажу алкогольных напитков и сигарет несовершеннолетним. А также наказывать тех, кто покупает эти товары для малолетних.

Если раньше продавца могли оштрафовать на сумму от 30 до ста необлагаемых налогом минимумов, т. е. на 510 – 1700 грн, то после принятия этого закона штраф за реализацию недозволенной продукции детям могут вырасти до 1-2 тыс. Необлагаемых минимумов, т. е. до 17 000-34 000 тыс. грн. Для многих продавцов это зарплата за несколько месяцев. Не желая терять такие деньги, они наверняка начнут требовать паспорта у всех покупателей юного и молодого возраста.

А если какая-то "добрая душа" решит помочь малолеткам приобрести выпивку или сигареты, стоит учесть, что новый закон усиливает ответственность и для "пособников". Сейчас административная ответственность предусмотрена только за спаивание несовершеннолетних. Нарушителю "грозит" штраф от 102 до 136 грн. Новый законопроект меняет даже формулировку. Теперь будет считаться, что те, кто покупает запрещенные продукты для малолеток, склоняет их таким образом к употреблению спиртного и табака. "Приобретение для лица, не достигшего 18 лет, пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий… влечет за собой наложение штрафа от 10 до 25 не облагаемых минимумов доходов граждан", – говорится в проекте закона. То есть от 170 до 425 грн. А за неоднократное попадание на таком пособничестве "добродетелей" предлагается направлять на общественные работы на несколько недель, а то и на месяц (на 150 – 240 часов). Да еще и штрафовать на 17 000 – 51 000 грн.

Электронные и электрические сигареты приравняют к обычным

А проект закона, зарегистрированный под номером 9058 от 06.09.2018, ставит целью уменьшить употребление электронных и электрических сигарет "путем запрета их употребления, спонсорства, рекламы и стимулирования продаж". Под "запретом употребления" следует понимать запрет на использование в общественных местах. Там, где сегодня запрещено распивать спиртные напитки и курить, завтра (в смысле, после принятия этого закона) будет запрещено пускать дым из электронных сигарет и затягиваться электрическими. Напомним: запрет на демонстрацию вредных привычек действует в учреждениях здравоохранения, образования, культуры и спорта. В общественном транспорте, на его остановках и в подземных переходах, на вокзалах и в аэропортах. В лифтах и таксофонах, на детских и спортивных площадках, в кафе, гостиницах и в органах государственной власти. Также может быть запрещено использовать электронные и электрические сигареты во время культмассовых мероприятий.

Предусмотрен и ряд других ограничений для электронных и электрических сигарет. Например, продавцы обязаны будут требовать у молодых покупателей таких изделий паспорт (как сегодня должны требовать при продаже сигарет). На упаковках электронных и электричесих сигарет должны будут появиться предостережения Минздрава ("Курение убивает" и пр.) и "страшные картинки". О вреде электронных и электрических сигарет должны будут рассказывать в школах.

В случае нарушения этих норм продавцов также предполагается наказывать многотысячными штрафами. Для курильщиков за использование электронных и электрических сигарет в неположенных местах штрафы будут составлять от 51 грн до 425 грн.

Цены вырастут

Сразу несколько свежеподанных законопроектов ужесточают правила для разнообразных "альтернатив" традиционным сигаретам. В частности, для электронных и электрических "сигарет".

"Производители табачных изделий постоянно изобретают разнообразные научные и маркетинговые технологии, которые бы позволяли им увеличивать уровень продаж и прибыли. Именно такими технологиями являются электронные сигареты и табачные изделия для электрического нагревания… Одним из насущных вопросов по состоянию на сегодня является вопрос налогообложения табачных изделий для электрического нагревания и электронных сигарет", – говорится в одной из пояснительных записок.

Авторы предлагают приравнять "альтернативные" табачные изделия к "традиционным" и, соответственно, облагать их акцизным налогом по таким же ставкам, как и обычные сигареты. "Во избежание колоссальных потерь и обеспечения надлежащего наполнения Государственного бюджета Украины", поясняют они.

"Такая ситуация обусловливается неустанным ростом спроса на табачные изделия для электрического нагревания и никотиносодержащие жидкости для электронных сигарет… Доля табачных изделий для электрического нагревания в 2019 году достигнет не менее 30% всего украинского рынка табачных изделий, а ниша потребителей электронных сигарет будет составлять 10%", – утверждают авторы законопроекта.

По их расчетам, в случае принятия закона дополнительные поступления в госбюджет составят не менее 4,5 млрд грн в год.

Акцизным налогом планируется обложить электрические и электронные "сигареты" и никотиносодержащие жидкости для электронных сигарет. Как результат – эти товары сразу подорожают и продолжат дорожать пропорционально с сигаретами.

Напомним, в Украине запланировано семилетнее поэтапное повышение акцизов на табачные изделия до уровня европейских. В 2017 году минимальный акциз составлял 8,9 грн с одной пачки. К концу 2018 года его планировалось довести до 15,46 грн. А в итоге акциз должен составлять 90 евро за 1000 сигарет, или чуть менее 2 евро за пачку.

Другой законопроект (9057 от 06.09.2018) предполагает поэтапное увеличение параллельно акцизам еще и адвалорной ставки (торговой надбавки). Авторы законопроекта обращают внимание, что в Европе адвалорные ставки растут одновременно с акцизами, тогда как в Украине – только акцизы, а адвалорная ставка составляет неизменно 12%.

И, наконец, третий "налоговый" законопроект, касающийся табачных изделий, предлагает обложить электрические сигареты еще и таможенной пошлиной. За 1000 таких сигарет придется платить 8 евро ввозной пошлины, за сигары – 15% от их стоимости, жидкости для электронных сигарет – 10% стоимости.

Интересно, что кроме задач по наполнению бюджета и сохранению здоровья нации "налоговые" законопроекты, касающиеся табачных изделий, указывают и другие цели. В частности, стимулирование производства разных табачных изделий в Украине (в т. ч. электронных и электрических), защиту национального производителя от конкуренции, создание новых рабочих мест и т.п.

Сложно сосчитать, какими окажутся цены на табачные изделия в случае реализации всех предложенных инициатив. Но уж никак не меньшими, чем в Европе. В Австрии, например, автомат по продаже сигарет выдаст покупателю любой сорт за 5 евро. В Великобритании в магазинах пачка сигарет, независимо от марки, стоит 10 фунтов стерлингов (около 350 грн).

Напомним, недавно в Украине повысили цены на вино, коньяк и водку.