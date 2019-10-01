Перевозки по морю и рекам: Кабмин раскрыл планы на водный транспорт

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После того, как президент Украины Владимир Зеленский поручил принять закон о внутренних водных путях, Кабинет министров внес развитие речного и морского транспорта в приоритетные сферы деятельности Министерства инфраструктуры на следующие пять лет. Об этом говорится в Программе деятельности правительства, опубликованной на сайте Кабинета министров.

Планируется, что за пять лет пассажирские перевозки водным транспортом должны вырасти более чем вдвое – с 19,1 до 38 тыс. человек в год.

Рост грузовых перевозок ожидается на уровне 10% по морю (со 135 млн до 148,5 млн тонн) и в два раза по внутренним водным путям (с 10 до 20 млн тонн).

"В результате мы ожидаем экономию для грузовладельцев от переориентации перевозок на внутренних водных путях более 50 млн долларов за пять лет. Это сделает их более конкурентоспособными в мире", - говорится в документе.

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Также будет создан конкурентный рынок для работы портовых операторов, производителей продукции, перевозчиков и судовладельцев, заверили в Кабмине.

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"Основное внимание будет уделено созданию условий для эффективного функционирования предприятий морского и речного транспорта и портового хозяйства (строительство и модернизация не менее 15 глубоководных причалов с допустимой осадкой от 15 метров (на сегодня функционируют 5 таких причалов) капитальный ремонт шлюзов)", – указано в программе.

Кроме того, правительство ожидает, что в Украине начнут стоить минимум на 30% больше судов речного и морского флота.

Как сообщал сайт "Сегодня", по подсчетам экспертов, Украина может получать 27 млн долларов в год от грузоперевозок по рекам.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали о том, что в Днепре запустили бесплатное водное такси:

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