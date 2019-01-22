Пессимизм МВФ обрушил цены на нефть

Обе эталонных марки нефти упали в цене с начала торгов

Фото: Pixabay

Пессимизм МВФ обрушил цены на нефть //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6de/41b/5c46de41bea40.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6de/41b/5c46de41bea40.jpg 2019-01-22T11:16:57+02:00 Экономика Обе эталонных марки нефти упали в цене с начала торгов

Стоимость эталонных марок нефти 22 января немного снизилась, что эксперты объясняют новым прогнозом МВФ о снижении темпов роста мировой экономики – с 3,7% до 3,5%.

Так, на лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на Brent при открытии стартовали с 62,8 доллара за баррель (на 6 центов подорожав после закрытия накануне). Однако к 11 часам они подешевели до 62,18 (на 62 цента, или 0,99%).

Кроме того, аналогичная ситуация наблюдается и с фьючерсами на WTI на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX). При открытии их цена стартовала с 54,17 долларов за баррель, но к этому времени понизилась на 46 центов (0,85%) – до 53,58 доллара за баррель.

Стоит отметить, что накануне торги WTI не проводились из-за национального праздника в США – Дня Мартина Лютера Кинга.

Напомним, накануне стоимость нефти прервала тенденцию к росту, которая продолжалась почти четыре недели на фоне американо-китайских переговоров и сигналов о сокращении добычи ресурса в мире.

В то же время, по мнению МВФ, в этом году цена на нефть составит 58,95 доллара за баррель, а в следующем – 58,74 доллара. При этом в октябре 2018-го в докладе организации цена прогнозировалась на уровне 69 и 66 долларов за баррель соответственно.

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Источники: Сегодня , Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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