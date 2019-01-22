Пессимизм МВФ обрушил цены на нефть
Обе эталонных марки нефти упали в цене с начала торгов
Стоимость эталонных марок нефти 22 января немного снизилась, что эксперты объясняют новым прогнозом МВФ о снижении темпов роста мировой экономики – с 3,7% до 3,5%.
Так, на лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на Brent при открытии стартовали с 62,8 доллара за баррель (на 6 центов подорожав после закрытия накануне). Однако к 11 часам они подешевели до 62,18 (на 62 цента, или 0,99%).
Кроме того, аналогичная ситуация наблюдается и с фьючерсами на WTI на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX). При открытии их цена стартовала с 54,17 долларов за баррель, но к этому времени понизилась на 46 центов (0,85%) – до 53,58 доллара за баррель.
Стоит отметить, что накануне торги WTI не проводились из-за национального праздника в США – Дня Мартина Лютера Кинга.
Напомним, накануне стоимость нефти прервала тенденцию к росту, которая продолжалась почти четыре недели на фоне американо-китайских переговоров и сигналов о сокращении добычи ресурса в мире.
В то же время, по мнению МВФ, в этом году цена на нефть составит 58,95 доллара за баррель, а в следующем – 58,74 доллара. При этом в октябре 2018-го в докладе организации цена прогнозировалась на уровне 69 и 66 долларов за баррель соответственно.
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