/ Фото: пресс-центр НБУ

Сегодня, 3 сентября, Министерство финансов Украины совершит крупнейший в 2019 году платеж по государственному долгу. До конца дня будут погашены евробонды на 661 млн долларов, а также начисленные по ним проценты – 444 млн долларов. В сумме – 1,1 млрд долларов. Эти еврооблигации Украина выпустила в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году.

"Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме 661,34 млн долларов, выпущенных в 2015 году, и выплату процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах, осуществляются сегодня до конца дня", – сообщила пресс-служба Минфина.

Платежи проводятся сегодня, поскольку 1 сентября было воскресенье, а 2 сентября – выходной день в США.

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Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина готова платить по всем долгам до конца 2019 года. По расчетам Минфина, к концу 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга в целом нужно направить в эквиваленте 169 млрд грн. Также необходимые средства для погашения долгов, по словам Маркаровой, будут предусмотрены в бюджете на 2020 год.

В тренде Пиковый платеж: Украина отдает кредиторам самую крупную в году сумму

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Как известно, власти Украины не раз признавали, что ключевым макроэкономическим и фискальным риском для страны остаются пиковые платежи по внешнему долгу. Одни из самых серьезных выплат она переживает в текущем 2019 году. Чтобы справиться со старыми долгами и избежать дефолта, государство вынуждено брать новые кредиты – уже по более низким ставкам. Такой подход позволит сократить долг в будущем.

Подробнее о ситуации с госдолгом читайте на сайте "Сегодня" - "Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривней".

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