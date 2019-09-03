Украина готова платить по долгам до конца года – Маркарова

В бюджет на следующий год также заложат средства для выплат кредиторам, заверила министр финансов

Фото из архива "Сегодня"

У правительства Украины на гривневом и валютном счетах находится около 130 млрд гривен в эквиваленте. Поэтому страна, хоть и нарастила госдолг к долларах, готова к погашению долговых платежей до конца 2019 года. Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"Сегодня, когда мы с вами разговариваем, на нашем гривневом и валютном счетах вместе около 130 млрд грн. Мы готовы абсолютно к прохождению этого года до конца", – сказала Маркарова в эфире одного из телеканалов.

По расчетам Минфина, к концу 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга в целом нужно направить в эквиваленте 169 млрд грн. Также необходимые средства для погашения долгов, по словам Маркаровой, будут предусмотрены в бюджете на 2020 год.

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При этом глава Минфина подчеркнула, что правительство продолжит работать над снижением стоимости заимствований и уровня долга к ВВП. Как известно, в мае 2019 года соотношение государственного долга Украины и ВВП опустилось ниже 60%. Таким образом, уровень госдолга достиг безопасного уровня.

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Как известно, власти Украины не раз признавали, что ключевым макроэкономическим и фискальным риском для страны остаются пиковые платежи по внешнему долгу. Одни из самых серьезных выплат она переживает в текущем 2019 году. Чтобы справиться со старыми долгами и избежать дефолта, государство вынуждено брать новые кредиты – уже по более низким ставкам. Такой подход позволит сократить долг в будущем.

Подробнее о ситуации с госдолгом читайте на сайте "Сегодня" - "Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривней".

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