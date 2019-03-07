"Плюс 10-20%": Розенко оценил шансы на рост зарплат в Украине

Вице-премьер назвал условия для заметного повышения окладов

Фото: пресс-центр НБУ

"Плюс 10-20%": Розенко оценил шансы на рост зарплат в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/69f/742/5c769f742c6ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/69f/742/5c769f742c6ec.jpg 2019-03-07T11:08:00+02:00 Экономика Вице-премьер назвал условия для заметного повышения окладов

В Украине есть возможность достичь по итогам 2019 года средней заработной платы в 12 тысяч гривен. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"На 2019 год, я думаю, есть все возможности достичь границы 12 тысяч гривен с учетом того, что курс гривни будет колебаться в приемлемых пределах и инфляция в этом году не превысит 8%. Это было бы очень неплохо, если бы средняя зарплата выросла примерно на 15-20%, что с учетом инфляции составит 10% роста реальной заработной платы", – сказал Розенко.

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По словам вице-премьера, власти понимают, что труд человека в Украине недооценен.

"К сожалению, мы продолжаем сталкиваться с ситуацией, когда семьи, где, по меньшей мере, один человек работает, находятся за чертой бедности. Таких семей в Украине около 20%. Это ненормально, когда человек работает, но не может обеспечить свою семью даже на грани минимально необходимого уровня", – добавил вице-премьер.

В то же время, он отметил, что за последние несколько лет был сделан" серьезный прорыв" в реформировании системы оплаты труда и поднятии минимальной зарплаты.

"Подтверждение этому: три года назад минимальная заработная плата в пересчете была 53 доллара, сегодня уже более 150 долларов", - заявил Розенко.

Напомним, в целом по Украине по итогам января-2019 средняя зарплата в январе составила 9223 гривен. По сравнению с январем 2018 года этот показатель вырос на 19,6%. Впрочем, в декабре-2018 средняя зарплата составляла 10 573 грн. Таким образом, за месяц зарплата уменьшилась на 13,6%. Большую роль в этом играет сезонный фактор, т.к. традиционно в декабре многие украинцы получают доплаты.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал, что средняя зарплата в Украине по итогам 2019 года превысит 10 500 грн:

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.