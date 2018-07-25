Почему у 384 тысяч абонентов "Укртелекома" не работают телефоны

Одной из самых острых проблем, которая заставляет "Укртелеком" расходовать ресурсы и недополучать прибыль, остается проблема кражи медного кабеля. За первое полугодие 2018-го зафиксировано более 10 тыс. случаев воровства кабеля на сетях "Укртелекома". Фактически каждый час случаются 2-3 новые кражи. Об этом рассказал на пресс-конференции генеральный директор компании Юрий Курмаз.

Каждый такой случай воровства приводит к отключению от стационарной телефонной связи сотен и тысяч абонентов. Например, в день проведения пресс-конференции из-за "кабельных воров" не работали телефоны у 384 тысяч абонентов. А на восстановление поврежденной инфраструктуры требуется немало времени и средств.

Наиболее проблематичным в этом отношении регионом в нынешнем году является Киев и Киевская область. Тогда как в минувшем году наибольшее количество краж приходилось на Днепропетровскую область и южные регионы. В компании объясняют такую ситуацию миграцией преступных групп, промышляющих кражами кабеля.

Количество краж телефонного кабеля в Киевской области в первой половине 2018 году выросло почти в в 2 раза. Число краж в Киеве и области на конец мая уже превысило количество краж по региону за 12 месяцев 2017 года.

Наибольшее число краж фиксируется в Деснянском и Днепровском районах (свыше 250 случаев краж кабеля в каждом с начала года), а также в Святошинском (130 краж). От действий злоумышленников страдают целые микрорайоны, включая расположенные там социальные учреждения и органы власти.

"В этом году случаев воровства зафиксировано на 5% меньше, чем за первую половину прошлого года. Но это не снижает масштабности проблемы", – говорит директор по корпоративным коммуникациям "Укртелекома" Михаил Шуранов.

Изменился и характер краж. Если раньше большинство краж совершались на магистральных кабелях, то в последнее время переключились на домовые. От каждой такой кражи, конечно, страдает меньшее число абонентов, но вред от них не меньший.

Ситуация усугубляется тем, серьезные наказания за такие преступления применяются редко.

"Даже когда наши службы задерживают злоумышленника во время совершения преступления, его выпускают на свободу в течение суток, потому что не предъявляют обвинение по статье, которая требует содержания под стражей. Например, не учитывают факт проникновения в запертое помещение подвала или телефонного колодца, что (проникновение) является серьёзным правонарушением. Таким образом, преступник может продолжать совершать кражи. Например, в Броварах, в ряде 9-этажек, на бульваре Незалежности сейчас не работают стационарные телефоны потому, что преступники 8 раз за пол года воровали кабель из подвальных помещений. Восстанавливать просто нет смысла. Один из преступников был задержан и опознан. Он уже 3 раза воровал телефонный кабель в одном и том же районе. Сейчас он находится под домашним арестом. Это далеко не единственный случай, когда мы знаем личность человека, совершившего кражу. Но удержание под стражей до решения суда для них как правило не применяется", – констатирует Михаил Шуранов.

С проблемой краж оборудования "Укртелекома" и других телеком операторов разбирались даже в Верховной Раде. В разных регионах проходили выездные заседания парламентских комитетов по вопросам информатизации и правовому обеспечению правоохранительной деятельности.

"К сожалению, это приводило только к очень короткому положительному эффекту. А иногда вызывало миграцию этих пагубных явлений в другие регионы", – говорит Юрий Курмаз.

Ассоциации телеком операторов подавали в Верховную Раду предложения по усилению ответственности для самих воров и для пунктов по приему краденого металла. Однако, пока реальных подвижек в этом вопросе нет.

Кражи кабеля и расходы на возобновление связи серьезно сказываются на результатах компании. Так, за первое полугодие 2018-го доход компании оказался немного ниже, чем за аналогичный период прошлого года – 3 млрд 249 млн (было 3 млрд 295 млн). В том числе чистая прибыль снизилась с 355 до 289 млн грн.

В то же время во втором квартале 2018 года общий доход "Укртелекома" соответствует аналогичному показателю за 2017 год – 1,633 млрд грн. Прибыль составила 137 млн грн.

Несмотря на уменьшение доходов от телефонии, растет доход компании от предоставления доступа к интернету (на 5,3% за квартал) и других услуг. На 10% до 75 Гбит выросло потребление интернета абонентами Укртелекома.

Сумма уплаченных компанией налогов существенно увеличилась. За второй квартал 2018 года она составила 493 млн грн. В минувшем году во втором квартале было уплачено налогов на 475 млн грн. За 6 месяцев 2018 года "Укртелеком" уплатил в бюджеты всех уровней 1 млрд 16 млн грн налогов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укртелеком" готов провести кабельный интернет в украинские села.

Также сообщалось, с 1 марта 2018 года "Укртелеком" прекратил предоставление услуг телеграфной связи.