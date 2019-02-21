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Поддельная "молочка" наступает: в Украине обнаружили 400 партий фальсификата

Сегодня, 16:07

В Госпродпотребслужбе отчитались об итогах прошлого года

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня
Поддельная "молочка" наступает: в Украине обнаружили 400 партий фальсификата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1c3/dd5/5c41c3dd56520.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1c3/dd5/5c41c3dd56520.jpg Экономика В Госпродпотребслужбе отчитались об итогах прошлого года

В Украине за 2018 год обнаружили более 400 партий фальсифицированной молочной продукции. Об этом сообщил директор Департамента защиты потребителей Госпродпотребслужбы Алексей Квасницкий, передает УНН.

"В прошлом году выявлено более 400 партий фальсифицированной молочной продукции", – сообщил Квасницкий.

По его словам, на украинском рынке еще осталась фальсифицированная молочная продукция. При этом Квасницкий подчеркнул, что Госпродпотребслужба активно работает над тем, чтобы вся продукция соответствовала украинскому законодательству.

Как сообщалось, Украина скупает пальмовое масло, импорт этого продукта постоянно растет. Как пояснял заместитель председателя правления Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Олег Цильвик, рост показателей импорта пальмового масла в Украину обусловлен попыткой производителей "молочки" удешевить продукцию.

Ранее журналисты "Сегодня" также разбирались, как украинцам продают отраву вместо еды. Причем первое место по опасности для потребителей заняла сгущенка:

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Тег продукты, фальсификат, молочные продукты, молочка, госпродпотребслужба

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