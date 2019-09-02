Подключение к электро- и газовым сетям в Украине должно подешеветь – Зеленский

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров и главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), до конца 2019 года уменьшить стоимость подключения населения и бизнеса к электрическим и газовым сетям, которыми владеют частные монополисты. Такое заявление прозвучало на совещании Зеленского с Кабмином и народными депутатами.

"Упростить порядок и уменьшить стоимость подключения граждан и бизнеса к электрическим и газовым сетям, которыми владеют частные монополисты. Срок – до 1 января 2020 года", – заявил Зеленский.

Он добавил, что ответственными за реализацию этого решения являются премьер-министр Алексей Гончарук, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель и глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

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Как известно, НКРЭКУ утвердила ставки платы за присоединение к электросетям только 28 декабря 2018 года. До этого фиксированных ставок не было вовсе, и бизнесу приходилось месяцами, а то и годами ждать решений от облэнерго. Отметим, что одним из инициаторов введения фиксированных ставок был нынешних глава Кабинета министров Алексей Гончарук.

Также Зеленский поручил до 20 сентября 2019 года отчитаться о подготовке Украины к прохождению отопительного сезона.

"Обеспечить подготовку к прохождению отопительного сезона, в том числе четкого графика накопления достаточного количества энергоресурсов, имеется в виду газа и угля. Срок – до 20 сентября 2019 года доложить и далее проводить еженедельный мониторинг", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее "Нафтогаз Украины" запустил новый продукт "Газовый запас", благодаря которому бытовые потребители могут купить газ в сентябре по низкой летней цене. А экс-премьер Владимир Гройсман отмечал, что есть возможность не повышать цену на газ зимой:

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