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Подорожание нефти в мире побило октябрьские рекорды

Сегодня, 17:07

Черное золото завершает ростом третью неделю подряд

Фото: AFP
Подорожание нефти в мире побило октябрьские рекорды //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/ee0/877/5c3ee0877b51e.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/ee0/877/5c3ee0877b51e.jpg Экономика Черное золото завершает ростом третью неделю подряд

Нефтяной рынок позитивно отреагировал на отчет Международного энергетического агентства (МЭА) о резком сокращении добычи нефти в странах ОПЕК в декабре.

С начала недели фьючерсы на Brent и WTI подорожали на 2,3%. Обе марки завершают в плюсе третью неделю подряд впервые с октября на ожиданиях, что сокращение добычи в странах ОПЕК+ и активный спрос на топливо приведут к балансировке мирового рынка нефти.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:48 по киевскому времени повысилась до 61,69 доллара за баррель. 

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на до 52,41 доллара за баррель.

По оценкам МЭА, ОПЕК сократила добычу нефти в декабре на 590 тыс. баррелей в сутки, до 32,39 млн б/с, самого низкого уровня с июля. В том числе Саудовская Аравия снизила добычу на 420 тыс. б/с – до 10,64 млн б/с, Иран – на 170 тыс. б/с, Ливия – на 120 тыс. б/с.

Кроме того, агентство сохранило прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,3 млн б/с и на 2019 год на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.

"Кажется, рынок движется к равновесию, а позднее в первом полугодии может случиться и дефицит", – полагает глава отдела по нефтедобывающей отрасли и рынку нефти МЭА Нил Аткинсон.

Как известно, в конце 2018 года страны ОПЕК+ договорились сократить поставки нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки в первом полугодии 2019 года. Доля ОПЕК в этом сокращении составляет 800 тысяч баррелей в сутки. Тем не менее, банковские аналитики Уолл-стрит резко ухудшили прогноз цены на нефть в 2019 году.

При этом  мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) проведет встречу 17-18 марта, чтобы оценить влияние соглашения об ограничении нефтедобычи на рынок, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. Общая встреча на уровне министров пройдет 17-18 апреля в Вене, сообщил он. Также в феврале будет обсуждаться основополагающий документ о сотрудничестве нефтяного картеля с не входящими в него нефтедобывающими странами. На уровне ОПЕК переговоры запланированы на 7-8 февраля, представители не-ОПЕК проведут отдельную встречу 18-19 февраля.

Согласование графика обсуждений заняло больше месяца, что несколько встревожило рынок в начале 2019 года.

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Источники:

Сегодня , Интерфакс-Украина

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