Покупатели сахара снизили закупки у Украины

За апрель 2018 года и текущего маркетингового года было отправлено на экспорт 41,8 тысяч тонн сахара, но стоимость продукции не менялась. Это на 12% меньше, чем экспортировалось в марте, сообщила пресс-служба национальной ассоциации "Укрцукор".

Руководитель аналитического отдела "Укрцукра" Руслан Бутыло отметил, что темпы отгрузок снизились, в апреле было отгружено на 12% меньше, чем в марте, география экспорта не претерпела изменений.

Наибольшее количество сахара было отправлено в Узбекистан – 55% от общего объема.

Кроме того, 12% поставок в апреле было выполнено в Великобританию, еще 6% в Азербайджан и около 15% объемов продукции было отправлено в Молдову, Ливию и Турцию.

В общей сложности экспорт сахара за сентябрь-апрель 2017-2018 годов составляет 379,9 тыс. тонн.

Ранее мировые цены на сахар рекордно упали. Снижение цен на сахар создает проблемы для компаний, имеющих отношение к этому сектору.

В конце августа 2017 года с началом уборки сахсвеклы стартовал сезон сахароварения 2017/2018 (сентябрь 2017 – август 2018), прогноз производства сахара от ассоциации "Укрсахар" составляет 2 млн тонн, столько же было произведено в прошлом сезоне сахароварения, при этом внутреннее потребление оценивается в 1,5 млн тонн в год. При этом "Укрцукор" прогнозирует, что в Украине вырастут цены на сахар.