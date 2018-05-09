Покупатели сахара снизили закупки у Украины

Сегодня, 04:19

Список импортеров не изменился, а объемы экспорта заметно снизились

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

За апрель 2018 года и текущего маркетингового года было отправлено на экспорт 41,8 тысяч тонн сахара, но стоимость продукции не менялась. Это на 12% меньше, чем экспортировалось в марте, сообщила пресс-служба национальной ассоциации "Укрцукор".

Руководитель аналитического отдела "Укрцукра" Руслан Бутыло отметил, что темпы отгрузок снизились, в апреле было отгружено на 12% меньше, чем в марте, география экспорта не претерпела изменений. 

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Наибольшее количество сахара было отправлено в Узбекистан – 55% от общего объема.

Кроме того, 12% поставок в апреле было выполнено в Великобританию, еще 6% в Азербайджан и около 15% объемов продукции было отправлено в Молдову, Ливию и Турцию.

В общей сложности экспорт сахара за сентябрь-апрель 2017-2018 годов составляет 379,9 тыс. тонн.

Ранее мировые цены на сахар рекордно упалиСнижение цен на сахар создает проблемы для компаний, имеющих отношение к этому сектору.

В конце августа 2017 года с началом уборки сахсвеклы стартовал сезон сахароварения 2017/2018 (сентябрь 2017 – август 2018), прогноз производства сахара от ассоциации "Укрсахар" составляет 2 млн тонн, столько же было произведено в прошлом сезоне сахароварения, при этом внутреннее потребление оценивается в 1,5 млн тонн в год. При этом "Укрцукор" прогнозирует, что в Украине вырастут цены на сахар.
экспорт, сахар, внешняя торговля, Укрцукор

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"Сегодня"

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