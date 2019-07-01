Получить паспорт в Украине стало дороже: новые цены

Изготовление ID-карты и биометрического "заграна" заметно подорожало

Фото: Государственная миграционная служба.

С сегодняшнего дня, 1 июля, в Украине подорожало оформление загранпаспортов и ID-карт. Новые расценки будут распространяться и на первое оформление, и на восстановление или замену утерянных, украденных или испорченных документов.

Стоимость изготовления биометрического заграничного паспорта повышается впервые за три года – сразу на 22%, то есть 125 гривен:

за 20 рабочих дней – 682 грн (352 грн за услугу и 330 грн за бланк), ранее – 557,32 грн;

за семь рабочих дней или за три при наличии оснований – 1034 грн (704 грн за услугу и 330 грн за бланк), ранее – 810,32 грн.

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Стоимость услуг по оформлению ID-карты изменилась следующим образом:

за 20 рабочих дней – 345 грн (126 грн за услугу и 219 грн за бланк), ранее – 279 грн;

за 10 рабочих дней – 471 грн (252 грн за услугу и 219 грн за бланк), ранее – 366 грн.

Напомним, благодаря биометрическому паспорту, украинцы могут путешествовать по многим странам ЕС без виз. Только в 2018 году украинцы оформили 4,5 млн биометрических загранпаспортов. По данным Государственной миграционной службы, всего биометрические загранпаспорта сейчас имеют почти 11 млн украинских граждан.

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