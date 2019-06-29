Получить загранпаспорт станет дороже: новые цены

С 1 июля изменится стоимость оформления документов

Украинцы снова начали массово оформлять биометрику. Но получить заграничный паспорт станет дороже.

С 1 июля стоимость "биометрики" вырастет на 22%, то есть на 125 гривен при условии, что документ будут оформлять 20 рабочих дней. Такая услуга будет стоить 682 гривни.

При оформлении загранпаспорта на неделю расценки еще выше. Сейчас оно стоит 810 гривен, а с 1 июля цена повысится до 1034 гривен. О готовности документа заявителя оповещают в SMS.

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При этом стоимость изготовления биометрического заграничного паспорта повышается впервые за три года.

Благодаря биометрическому паспорту, украинцы могут путешествовать по многим странам ЕС без виз.

Только в 2018 году украинцы оформили 4,5 млн биометрических загранпаспортов. По данным ГМС, всего биометрические загранпаспорта сейчас имеют почти 11 млн украинских граждан.

Напомним, также с 1 июля подорожает оформление ID-карт:

оформление ID-карты до 20 рабочих дней будет стоить 345 грн (126 грн за услугу и 219 грн за бланк), а ранее – 279 грн;

оформление ID-карты до 10 рабочих дней – 471 грн (252 грн за услугу и 219 грн за бланк), а ранее – 366 грн.

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