Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Получить загранпаспорт станет дороже: новые цены

29 июня, 08:11

С 1 июля изменится стоимость оформления документов


Украинцы снова начали массово оформлять биометрику. Но получить заграничный паспорт станет дороже.

С 1 июля стоимость "биометрики" вырастет на 22%, то есть на 125 гривен при условии, что документ будут оформлять 20 рабочих дней. Такая услуга будет стоить 682 гривни. 

При оформлении загранпаспорта на неделю расценки еще выше. Сейчас оно стоит 810 гривен, а с 1 июля цена повысится до 1034 гривен. О готовности документа заявителя оповещают в SMS.

Читайте также

При этом стоимость изготовления биометрического заграничного паспорта повышается впервые за три года. 

Благодаря биометрическому паспорту, украинцы могут путешествовать по многим странам ЕС без виз.

Только в 2018 году украинцы оформили 4,5 млн биометрических загранпаспортов. По данным ГМС, всего биометрические загранпаспорта сейчас имеют почти 11 млн украинских граждан.

Напомним, также с 1 июля подорожает оформление ID-карт:

  • оформление ID-карты до 20 рабочих дней будет стоить 345 грн (126 грн за услугу и 219 грн за бланк), а ранее – 279 грн;
  • оформление ID-карты до 10 рабочих дней – 471 грн (252 грн за услугу и 219 грн за бланк), а ранее – 366 грн.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег биометрика, биометрические паспорта, паспорта, биометрический паспорт

Вы сейчас просматриваете новость " Получить загранпаспорт станет дороже: новые цены". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

В Днепре в частный дом заползла длинная змея

Бывшая няня рассказала о «неконтролируемых» детях Анджелины Джоли

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

Онищенко грубо оскорбил министра спорта в Facebook

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Энистон рассказала, почему у них с Питтом не было детей

Разумков в прямом эфире отказался переходить на украинский язык

Свадьба Комарова и Кучеренко из Днепра: все, что вы хотели знать

В городе акция на сверхточные весы Grunhelm

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

Вчера, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Курс валют: долго ли еще будет укрепляться гривня

27 июня, 09:04

Эксперты говорят, что нынешний год может быть не похож на предыдущие

Саммит G20: решат ли Трамп с Путиным "украинский вопрос"

27 июня, 07:51

На саммите "большой двадцатки" лидеры США и России поговорят, в том числе, об Украине

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

27 июня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Похороненный пёс "ожил" и выбрался из могилы (фото)

Зеленский отменил два указа бывшего главы государства Порошенко

Как определить, натуральный мед или нет?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь