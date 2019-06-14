Очереди за паспортами: киевляне снова начали массово оформлять биометрику

Ажиотаж связан с подорожанием изготовления загранпаспорта и ID-карты

Фото: rossandhelen / Depositphotos.

В Киеве количество посетителей центров предоставления админуслуг увеличилось более чем 23% по сравнению с апрелем текущего года. Об этом сообщила директор Департамента (Центра) предоставления административных услуг Наталья Шамрай.

Она напомнила, что с 1 июля 2019 года административный сбор за услуги изготовления ID-паспорта возрастет до 345 грн и 471 грн (срочное изготовление), загранпаспорта – до 682 грн и 1034 грн (срочное изготовление).

"Именно это привело к увеличению количества посетителей более чем на 23% по сравнению с апрелем текущего года. Кроме того, есть увеличение сезонного спроса на паспортные услуги, в связи с чем существует тенденция к образованию очередей", – цитирует Шамрай пресс-служба КГГА.

Также она уточнила, что в ЦПАУ продолжается внедрение услуг МВД.

"В мае предоставление услуг по регистрации транспортных средств и выдачи удостоверения водителя внедрены в Дарницком, Святошинском и Соломенском районных центрах предоставления административных услуг. Уже предоставлено более 400 услуг. В ближайшее время эти услуги будут предоставлять Голосеевский и Деснянский ЦПАУ", – рассказала чиновница.

Напомним, что, благодаря биометрическому паспорту, украинцы могут путешествовать по многим странам ЕС без виз. "Сегодня" решили разобраться, как получить и сколько стоит биометрический паспорт в 2019 году. Также мы рассказываем, какие документы нужны для выдачи биометрического паспорта в Украине и сколько времени делают биометрический паспорт.

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