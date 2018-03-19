Помидоры из Беларуси вызвали подозрения у российских властей

На этой неделе Россельхознадзор решит, ограничивать ли ввоз томатов из Беларуси из-за роста поставок "санкционной" продукции. Об этом заявила официальный представитель службы Юлия Мелано, сообщили российские СМИ.

В частности, с 7 по 13 марта Россельхознадзор и Федеральная таможенная служба (ФТС) задержали на российско-беларуской границе 12 машин с томатами, "запрещенными к поставкам в Россию". По словам Мелано, на этом участке границы еженедельно задерживается семь-восемь машин с овощами и фруктами, которые запрещены к ввозу в Россию.

С 2014 года Россия запретила импорт сельхозпродукции, сырья и продуктов (в том числе — томатов) из США, Канады, ЕС, Норвегии и Австралии. Продуктовые санкции расширены для Украины с 2016 года.

Россельхознадзор неоднократно сообщал, что через Беларусь в Россию поступает "санкционная" продукция с поддельными сертификатами третьих стран, например, африканских. По данным СМИ, каждый четвертый кусок сыра в России может быть контрабандой из Украины.

По этой причине Россия запретила молочные продукты из Беларуси. Запрет коснулся молока, сливок, сыворотки, сгущенного молока и другой молочной продукции.

Кроме того, министерство финансов РФ разработало законопроект, которым предлагается ввести в уголовный кодекс наказание за ввоз и продажу санкционной продукции. Наказывать собираются заключением на срок трех до семи лет со штрафом до 1 миллиона рублей.