"Поправка Геруса" дала России возможность поставлять электроэнергию в Приднестровье – СМИ

Россияне пообещали, что в случае прекращения использования украинской ГТС, Молдова будет обеспечена поставками электроэнергии из РФ

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В случае прекращения транзита газа через территорию Украины и остановки Молдавской ГРЭС (Интер РАО), Кремль сможет поставлять в Приднестровье электроэнергию. Это стало возможно благодаря изменениям, внесенным в украинское законодательство, инициированным главой комитета ВР по энергетике Андреем Герусом.

Об этом пишет молдавское издание Trimpul со ссылкой на источники в окружении президента Додона.

В случае прекращения поставок газа через Украиной, Молдавская ГРЭС, принадлежащая Интер РАО, которая обеспечивает 80% электроэнергии для страны будет остановлена. Автор отмечает, что Кремль учел интерес Приднестровья.

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"Россияне договорились об открытии импорта электроэнергии из России и Беларуси в Украину. Эти поставки с 1 января могут идти в режиме транзита в Дубоссары и возможно в Кишинев", – пишет Trimpul.

Ссылаясь на источники в окружении молдавского президента, авторы утверждают, что вопрос транзита газа через Украину обсуждался в сентябре на встречи Додона с Путиным в Москве.

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"Россияне пообещали, что в случае прекращения использования украинской ГТС, вся Молдова будет обеспечена поставками электроэнергии из России, намекнув, что переговоры ведутся с Украиной. Уже 19 сентября украинский парламент принял изменения в законодательство, которое позволило импортировать электроэнергию из России и Беларуси", – пишет автор, добавляя, что что правка была внесена членом партии власти "Слуга Народа" Андреем Герусом, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским.

По данным украинского системного оператора "Укрэнерго", общая пропускная способность межсистемных связей энергосистемы Украины с энергетической системой России и Беларуси составляет до 3 900 МВт. Это значительно превышает потребности всей Молдовы.

Напомним, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев напомнил, что Украина взяла на себя обязательства отсоединиться от энергосистемы России-Беларуси до 2022 года и интегрироваться в энергосистему Евросоюза, что будет невозможным в случае импорта электроэнергии из этих стран.

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