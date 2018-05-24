Порошенко и Эрдоган обсудили соглашение о свободной торговле

Сегодня, 01:25

Также шла речь о пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах

president.gov.ua
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Лидеры двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Стороны подчеркнули важность ускорения переговорного процесса по заключению соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией", – говорится в сообщении.

Также шла речь о пути расширения взаимовыгодного сотрудничества в энергетической, авиационной и оборонной сферах.

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Кроме того, Порошенко поблагодарил Эрдогана за неизменную позицию относительно поддержки территориальной целостности Украины и защиты прав крымских татар.

28 марта Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для подписания соглашения. В частности, планировалось провести детальную юридическую проверку  соответствующими органами обеих стран.

Ранее торговая представительница Украины Наталия Микольская  уточняла, что ЗСТ между Украиной и Израилем может содержать ряд исключений по некоторым группам сельхозпродукции. По словам главы МИД Украины Павла Климкина, потенциал торговли Украины и Израиля друг с другом составляет 5 млрд долл. с возможным ростом ежегодно на 20%.
Израиль, Украина, Порошенко, зона свободной торговли, ЗСТ, Петр Порошенко

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Источник:

Интерфакс-Украина

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