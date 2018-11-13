Порошенко и министр энергетики США обсудили противодействие строительству "Северного потока – 2"

Сегодня, 01:02

В ходе встречи было объявлено о начале украинского-американского Стратегического энергетического диалога

president.gov.ua
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко и министр энергетики США Рик Перри обсудили противодействие строительству "Северного потока – 2". Об этом сообщили в пресс-службеукраинского президента.

"Отмечена необходимость дальнейшего противодействия проекту "Северный поток – 2", а также диверсификации источников энергоносителей, в частности путем расширения возможностей для поставок сжиженного газа из США", – говорится в сообщении.

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Кроме того, в ходе встречи было объявлено о начале украинского-американского Стратегического энергетического диалога, который должен способствовать более тесному сотрудничеству причастных государственных учреждений и компаний.

Порошенко также подтвердил заинтересованность в привлечении в Украину современных американских технологий и передового опыта для эффективной разработки имеющихся запасов нефти и газа.

Ранее министр энергетики США озвучил Гройсману четкую позицию по "Северному потоку – 2". По словам Перри, реализация этих проектов позволит России отказаться от украинской газотранспортной системы и стать монополистом на газовом рынке ЕС.

Напомним, недавно Перри посетил Польшу. Министр энергетики США заявил, что США не исключают введения санкций в ответ на строительство "Северного потока – 2", против которого выступает и Польша. Перри в Варшаве подтвердил, что Вашингтон выступает против "российско-германской инвестиции". 

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.
США, перри, Северный поток, противодействие, Петр Порошенко, Рик Перри

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Источник:

"Сегодня"

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