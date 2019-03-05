Порошенко раскрыл свою зарплату
По словам Порошенко, у некоторых судей и следователей зарплата выше, чем у президента
Заработная плата президента Украины составляет 28 тысяч гривен в месяц. Об этом заявил глава государства Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Николаевской области.
"Есть особенности, я с 1998 года не получаю зарплату на государственной службе, и все это перечисляю на благотворительность. Это, в том числе, потому что я имею источники, за счет чего жить. Сегодняшний уровень зарплаты президента составляет 28 тысяч гривен", – сказал он.
Президент добавил, что в Украине большое количество представителей судейского корпуса и следователей, которые имеют в два, пять или 10 раз выше уровень зарплаты, чем у президента, а на некоторых госпредприятиях – и в 100 раз.
Ранее Государственная служба статистики сообщила, что средняя заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в январе 2019 года составила 9223 грн, увеличившись по сравнению с январем прошлого года на 19,6% (7711 грн).
Украинцев в 2019 году ждет существенное повышение зарплат, утверждают экономисты. Главные предпосылки — рост экономики страны, а также отток кадров за границу, что заставляет наших работодателей повышать выплаты:
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