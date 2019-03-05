Порошенко раскрыл свою зарплату

По словам Порошенко, у некоторых судей и следователей зарплата выше, чем у президента

Фото: president.gov.ua

Порошенко раскрыл свою зарплату //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d46/247/5c7d4624729ef.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d46/247/5c7d4624729ef.jpeg 2019-03-05T06:08:00+02:00 Экономика По словам Порошенко, у некоторых судей и следователей зарплата выше, чем у президента

Заработная плата президента Украины составляет 28 тысяч гривен в месяц. Об этом заявил глава государства Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Николаевской области.

"Есть особенности, я с 1998 года не получаю зарплату на государственной службе, и все это перечисляю на благотворительность. Это, в том числе, потому что я имею источники, за счет чего жить. Сегодняшний уровень зарплаты президента составляет 28 тысяч гривен", – сказал он.

Президент добавил, что в Украине большое количество представителей судейского корпуса и следователей, которые имеют в два, пять или 10 раз выше уровень зарплаты, чем у президента, а на некоторых госпредприятиях – и в 100 раз.

Ранее Государственная служба статистики сообщила, что средняя заработная плата штатного работника украинских предприятий, учреждений и организаций в январе 2019 года составила 9223 грн, увеличившись по сравнению с январем прошлого года на 19,6% (7711 грн).

Украинцев в 2019 году ждет существенное повышение зарплат, утверждают экономисты. Главные предпосылки — рост экономики страны, а также отток кадров за границу, что заставляет наших работодателей повышать выплаты:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Порошенко раскрыл свою зарплату". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.