Порошенко рассказал, когда поднимут зарплату военным и сколько будут платить

С 2019 года зарплата военнослужащих увеличится как минимум на 30%. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Петр Порошенко.

"Озвученная мной и поддержанная СНБО инициатива об увеличении выплат солдатам отражена в Бюджете-2019, презентованном сегодня Кабмином. Со следующего года зарплата военных увеличится минимум на 30%", – написал он.

Как сообщалось, в Министерстве обороны приняли решение о повышении зарплаты военнослужащим с 1 октября. Глава ведомства Степан Полторак обратился с соответствующей просьбой к премьер-министру Владимиру Гройсману,

Напомним, в сентябре прошлого года в Минобороны озвучили зарплату солдата на Донбассе. Заработная плата рядового военнослужащего в звании "солдат", выполняющего задачи в зоне боевых действий, составляет 17 тыс. грн. Зарплаты у десантников и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений ВСУ.

Также сайт "Сегодня" писал о том, какие нововведения подготовило правительство для военных пенсионеров. В правительстве вновь заговорили о повышении пенсий военным, которое анонсируют уже довольно продолжительное время. Так, в этот раз обещается, что пенсии почти для 500 тыс. военных вырастут в два раза.