Военным хотят повысить зарплату: когда поднимут и сколько будут платить
Полторак написал Гройсману письмо и объяснил, почему нужно повышать выплаты
В Министерстве обороны приняли решение о повышении зарплаты военнослужащим с 1 октября. Глава ведомства Степан Полторак обратился с соответствующей просьбой к премьер-министру Владимиру Гройсману, сообщает информационный портал Ukrainian Military Pages.
В Минобороны сетуют на увеличение количества увольняющихся со службы контрактников по причине материального обеспечения.
"Всего с января по июнь уволилось одиннадцать тысяч офицеров и контрактников, имевших военный опыт, еще восемнадцать тысяч должны уволиться до конца 2018 года", – говорится в письме.
Отмечается, что в начале 2016 году "минималка" для военных составляла 7 тыс. грн, на тот момент это было около пяти размеров минимальной заработной платы и почти 1,6 размера средней зарплаты по стране. В то же время в 2017 году повышение социальных стандартов в стране привело к ухудшению материального положения военнослужащих. Это спровоцировало отток военнослужащих.
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Сейчас же денежное обеспечение военнослужащих первого года службы составляет 7,5 тыс. грн при средней зарплате по стране 8,7 тыс. грн.
"Поэтому в целях сохранения кадрового потенциала и привлечения на военную службу в Министерстве обороны прорабатывается вопрос об увеличении с 1 октября 2018 минимального денежного обеспечения: рядовому составу – до 9 тыс. грн, офицерскому составу – до 15,3 тыс. грн", – объяснил Полторак премьеру в своем обращении.
В итоге Минобороны рассчитывает получить дополнительно из госбюджета 4,5 млрд грн.
Напомним, в сентябре прошлого года в Минобороны озвучили зарплату солдата на Донбассе. Заработная плата рядового военнослужащего в звании "солдат", выполняющего задачи в зоне боевых действий, составляет 17 тыс. грн. Зарплаты у десантников и морской пехоты выше, чем у военнослужащих других подразделений ВСУ.
Также сайт "Сегодня" писал о том, какие нововведения подготовило правительство для военных пенсионеров. В правительстве вновь заговорили о повышении пенсий военным, которое анонсируют уже довольно продолжительное время. Так, в этот раз обещается, что пенсии почти для 500 тыс. военных вырастут в два раза.
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