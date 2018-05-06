Посевная в Украине: Минагропрод отчитался о ситуации на полях и передал "привет" скептикам

Вчера, 04:14

В ведомстве настроены на хорошие результаты аграрного сезона

Фото: Getty
Фото: Getty

Украина к 4 мая 2018 года засеяла кукурузой 2,9 млн га, что составляет 63% от прогноза. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

В то же время ранними яровыми зерновыми засеяно 2,2 млн га запланированных площадей, или 91%.

Продолжается сев гречихи, которой уже засеяно 12 тыс. га или 8% к прогнозу, просо посеяно на 9 тыс. га или 17% к прогнозу. Сев сахарной свеклы проведен на площади 267 тыс. га (89% к прогнозу), подсолнечника посеяно 4 млн га (72%), сои – 662 тыс. га (34%).

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Кроме того, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк отметил, что засеянные соей площади в настоящее время превысили показатель прошлого года.

"Сельхозтоваропроизводители передают привет всем, кто пугал отрасль резким сокращением посевов сои из-за отмены экспортного НДС на эту культуру. На самом деле, засеянные соей площади уже превысили показатель прошлого года на эту же дату: посеяно 661,9 тыс. га этой культуры против 636 тыс. га на 4 мая 2017 года. Понятно, что окончательную точку поставит конечный показатель (план посева сои на эту кампанию – более 1,9 млн га), однако абсолютно ничего не указывает на то, что он может просесть по сравнению с прошлым годом", – заявил Мартынюк в сообщении на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, потери озимых в Украине оказались самыми низкими в истории. "Самые низкие потери озимых были обусловлены несколькими факторами. Зимние температурные режимы пришли в Украину аномально поздно, что позволило озимым культурам даже поздних сроков посева достичь оптимальных фаз для успешной перезимовки", - отмечают аграрные эксперты.

При этом аномальные холода в Украине ударили по высадке картошки. Впрочем, по прогнозам экспертов, картофель в Украине вряд ли будет дорожать.
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Источник:

"Сегодня"

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