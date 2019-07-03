После обращения представителя президента в Кабмине некоторые АЗС снизили цены на топливо

Снижение цен и тарифов там, где для этого есть объективные рыночные основания, является принципиальной позицией президента

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Второго июля некоторые сети АЗС снизили цены на дизельное топливо и бензин на 0,5-1 грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус.

"Проезжая по улицам Киева, с удовольствием отметил, что на одной из больших ЗЕленых сетей АЗС цена на дизельное топливо сегодня понизилась на 1 грн за литр. Цена бензина снизилась на 0,5 грн. На другой ЗЕленой сети АЗС цена дизеля сегодня понизилась на 0,5 грн/литр. Надеюсь, это только начало и цепная реакция/конкуренция приведет к дальнейшему снижению соответствующих цен на всех АЗС", – написал Андрей Герус.

Уменьшение стоимости топлива на заправках сетей OKKO и WOG отмечает и консалтинговая компания UPECO.

По словам Андрея Геруса, снижение произошло благодаря консультациям и аргументированным профессиональным дискуссиям, которые команда президента проводила с участниками рынка в последние дни. Представитель Владимира Зеленского в Кабмине подчеркнул, что речь не идет о ручном регулировании цен. Но государство мониторит рынки, чтобы не было сбоев конкуренции.

"От такого снижения напрямую выигрывают около 7 млн автомобилистов, а опосредованно – большинство украинцев. Такое снижение даст экономию для потребителей топлива около 1 млрд грн в месяц", – сообщил Андрей Герус.

Он также отметил, что снижение цен и тарифов там, где для этого есть объективные рыночные основания, является принципиальной позицией президента Владимира Зеленского и партии "Слуга Народа".

Напомним, накануне Андрей Герус призвал участников рынка снизить розничные цены на дизельное топливо вслед за оптовыми. По его данным, за последние два месяца оптовые цены "просели" на 18%, или почти 5 грн/литр.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Украине началась реформа системы контроля оборота горючего, которая может повлиять на уровень спроса и предложения топлива на рынке, а соотвественно, и на цены.

Напомним, до этого цены на бензины и дизтопливо за месяц подешевели на 10-17 копеек, автогаз – на 34. Хотя были предпосылки к тому, чтобы ценники на стелах автозаправочных сетей пошли вверх.

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