После увольнения Данилюка из Минфина уходит его соратник

Вчера, 14:59

Марченко проработал в правительстве с 2016 года

Сергей Марченко. Фото: facebook.com/sergey.marchenko
Сергей Марченко. Фото: facebook.com/sergey.marchenko

Заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко подал заявление об отставке. Эту информацию подтвердили в секретариате украинского правительства.

"В секретариате Кабинета министров обрабатываются соответствующее материалы относительно увольнения Марченко С. М. с должности заместителя министра финансов Украины", – отметили в Кабмине.

Сергей Марченко и Юрий Буца были назначены заместителями министра финансов в мае 2016 года. Они пришли в команду Минфина вместе с уволенным в начале июня главой ведомства Александром Данилюком. Ранее Марченко заявлял о намерении подать в отставку со своей должности после того, как и.о. министра финансов Оксана Маркарова определится с кандидатом для его замены.

Новыми заместителями министра финансов могут стать Сергей Верланов и Юрий Джигир, которые в качестве претендентов на должности заместителей министра финансов заполнили декларации за 2017 год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Согласно декларации Джигира, он является конечным бенефициаром ООО "Фиско Информ". По итогам прошлого года, он задекларировал 2 млн грн дохода от предпринимательской деятельности. Верланов является главным юристом в юридической фирме "Саенко Харенко" и по итогам прошлого года задекларировал 2 млн грн заработной платы, полученной по совместительству, свидетельствуют данные реестра.

Напомним, 4 июля Кабинет министров назначил на должность заместителя министра финансов Юрия Гелетия.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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