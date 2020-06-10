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Послы ЕС решили продлить санкции за Крым еще на год

10 июня, 13:46

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Представители 27 стран-членов Евросоюза приняли важное решение о "крымском" пакете санкций

Послы Европейского Союза согласовали продление еще на год санкций, которые были наложены на Россию из-за незаконной аннексии Крыма.

Об этом после встречи представителей стран-членов ЕС 10 июня сообщил в своем микроблоге Twitter журналист Рикард Йозвяк. Санкции будут действовать до 23 июня 2021 года.

"Послы Евросоюза дали зеленый свет для продления запрета на инвестиции в Крым со стороны ЕС еще на один год без изменений", – написал журналист.

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Нынешний срок действия санкций истекает 23 июня. Решение послов является промежуточным и имеет рекомендательный характер. Окончательное решение принимается на заседании Совета Евросоюза и вступает в силу после публикации в Официальном журнале Евросоюза. Предположительно это случится на следующей неделе.

Однако постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий не видит повода переживать насчет единства Европы в этом вопросе.

"Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России использовать COVID-19 для отмены санкций, наложенных на РФ из-за продолжающейся агрессии против Украины. "Крымский пакет" продлят еще на год. Благодарны нашим партнерам за их неизменную поддержку Украины в Совете ЕС", – написал он в Twitter.

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Введенные в 2014 году санкции действуют в отношении импорта товаров, инвестиций и туристических услуг в Крыму и Севастополе. Кроме того, они запрещают европейским круизным судам заходить в крымские порты, а также экспортировать на аннексированный полуостров некоторые товары и технологии, касающиеся среди прочего транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

При этом США предложили ввести против России новые санкции из-за Крыма. Подробности смотрите в видеосюжете:

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Крым ЕС санкции аннексия Крыма санкции против России

Источник: Сегодня

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