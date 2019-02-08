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В судах находятся почти 200 уголовных дел, которые "постоянно зависают" – Сытник

Сегодня, 14:20

По словам директора НАБУ, за полгода в суд направлены 32 дела относительно топ-коррупции

Фото: NAB Ukraine / Twitter
Фото: NAB Ukraine / Twitter.
В судах находятся почти 200 уголовных дел, которые "постоянно зависают" – Сытник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d71/08b/5c5d7108b36aa.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d71/08b/5c5d7108b36aa.jpeg Экономика По словам директора НАБУ, за полгода в суд направлены 32 дела относительно топ-коррупции

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подготовили почти 200 уголовных производств, которые находятся в судах и ожидают создания Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сегодня, 8 февраля, заявил директор Бюро Артем Сытник на пресс-конференции, посвященной отчету о деятельности НАБУ за второе полугодие 2018 года.

"Дела постоянно зависают в судах... Тенденция последнего полугодия, за которое мы отчитываемся: из 28-ми уголовных дел, которые направлены в суд, только восемь дел судьи начали рассматривать по сути. Другие пребывают на стадии подготовительного заседания. То есть такие темпы судебного рассмотрения, конечно, недопустимы", – заявил он.

Директор НАБУ также сообщил, что с июля по декабрь прошлого года:

  • 44 лицам сообщили о подозрении;
  • в отношении 61 подозреваемого завершено расследование;
  • в суд направлены 32 уголовных дела относительно топ-коррупции, среди которых "много резонансных и по-своему уникальных для Украины".

Напомним, сегодня пресс-служба НАБУ сообщила, что 7-8 февраля детективы Бюро проводят обыски в  "Аграрном фонде". Они проходят в рамках дела о растрате более 240 млн гривен при закупке удобрений.

Ранее НАБУ раскрыло детали расследования хищения 8 млн долларов в "Укркосмосе", а также заявило о задержании 10 человек по делу о хищении 20 млн долларов в "Ощадбанке".

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Тег коррупция, НАБУ, суды, Сытник

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