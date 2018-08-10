Потребительские цены в Украине снижаются – Госстат

Потребительские цены в Украине в июле 2018 года снизились на 0,7% по сравнению с июнем 2018 года – таким образом, в стране зафиксирована дефляция, сообщили в Государственной службе статистики (Госстат).

Отметим, в годовом измерении (июль-2018 к июлю-2017) инфляция замедлилась до 8,9% – с 9,9% по итогам июня и 11,7% по итогам мая. Базовая инфляция в июле-2018 также снизилась, показав "минус" 0,1% – в мае и июне этот показатель составлял 0%. В годовом измерении базовая инфляция опустилась до 8,8%.

Таким образом, по сравнению с декабрем 2017 года рост базового индекса потребительских цен составил 3,4% – этот показатель не растет в Украине с мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Рост цен в Украине может ускориться: в Кабмине назвали основные риски

По информации Госстата, на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем 2018 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,9%, больше всего (-12,4%) – на овощи, фрукты и яйца, на 1,1% снизились цены молоко и молочные продукты, сало, масло, свинину.

В то же время на 1,9% подорожали сахар, продукты переработки зерновых, хлеб, рис, мясо птицы, макаронные изделия, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, в т.ч. на табачные изделия – на 2,6%, алкогольные напитки – на 0,8%.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,7% в основном произошло за счет подорожания проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 3,6%, отметили в Госстате. В то же время, на 0,3% подешевели топливо и масла.

Напомним, Нацбанк для сдерживания роста цен с 12 июля повысил учетную ставку на 0,5 процентных пункта, до 17,5%. Как отметил глава НБУ Яков Смолий, в случае, если риски повышения инфляционного давления усилятся, Нацбанк может продолжить повышение учетной ставки – до тех пор, пока инфляция с помощью жесткой монетарной политики не будет приведена к установленным НБУ целям.

По прогнозу Нацбанка, на конец 2018 года инфляция в Украине должна составить 8,9%. При этом на конец 2019 года инфляция должна составить 5,8% и, таким образом, достичь целевого диапазона, который был ранее определен регулятором.

В НБУ ожидают, что до конца 2020 года инфляция в годовом измерении замедлится до 5% – что будет соответствовать центральному значению целевого диапазона (5,0% ± 1 процентный пункт).

Согласно базовому сценарию прогноза МЭРТ, инфляция в Украине замедлится по итогам 2018 года до 9,9% – напомним, в прошлом году она составила 13,7%. В 2019 году в министерстве ожидают рост цен на уровне 7,4%, в 2020 году – 5,6%, а в 2021 году инфляция должна составить 5%.

Согласно оптимистическому сценарию министерства, потребительские цены в стране будут снижаться медленнее в связи с ростом доходов населения. Так, инфляция при таком сценарии составит 8,7% в 2019 году, 7% в 2020 году и 5,2% в 2021 году.

Негативный сценарий, рассчитанный МЭРТ, предусматривает, что инфляция в Украине ускорится в 2019 году до 12,4% и перейдет к снижению в 2020 году – до 8,6%, а в 2021 году составит 6,7%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, сезонный характер. Базовая инфляция – это та часть инфляции, которая непосредственно зависит от денежно-кредитной политики и политики валютного курса.