Потребительские настроения украинцев побили рекорд за пять лет

Население стало лучше оценивать свои доходы и меньше бояться инфляции

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Индекс потребительских настроений (ИПН) в Украине в июле 2019 года по сравнению с июнем вырос на 5,5 пункта – до 88 по 200-балльной шкале. В прошлом месяце потребительские настроения украинцев ухудшались, но теперь оказались на самом высоком показателе с августа 2013 года. Это следует из результатов исследования, которое провело агентство Info Sapiens.

"ИПН достиг нового пика. Самый высокий прирост в июле по сравнению с июнем показали индексы текущего личного дохода, а также ожидания роста экономики в ближайший год и следующие 5 лет", – говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, улучшение оценки собственных доходов связано с ускорением роста реальной заработной платы в июне 2019 по сравнению с маем на фоне стабильного курса и цен.

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При этом индекс текущего положения вырос на 5,8 пункта – до 76,9, в том числе индекс текущего личного материального положения – на 8,1 пункта, до 70,5.

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Индекс экономических ожиданий в июле прибавил 5,4 пункта и составил 95,4. Его составляющие изменились так:

индекс ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года вырос на 8,3 пункта – до 99,6;

индекс ожидаемого развития экономики в течение ближайших пяти лет вырос на 7,7 пункта - до 99,6.

Индекса ожидаемой динамики безработицы составил 114,4 пунктов, что выше показателя прошлого месяца на пять пунктов. В то же время индекс инфляционных ожиданий несколько уменьшился – на 0,7 пунктов, до 177,1. Немного улучшился и индекс девальвационных ожиданий в ближайшие три месяца – он снизился на 1,1 пункта, до 129,5.

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