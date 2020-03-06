Повышение пенсий для украинцев: Шмыгаль сделал заявление

Премьер обещает, что индексация пенсий в этом году будет проведена

Кабинет министров Украины обязательно проведет индексацию пенсий украинцев. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире одного из телеканалов.

"Мы конечно будем проводить индексацию пенсий в этом году. Для этого надо взять и посмотреть, чем мы владеем в бюджете, и мы уже начали делать это сегодня. Я не буду обманывать, что завтра мы проиндексируем пенсии, но мы сделаем это в этом году и найдем эту возможность непременно, и не подведем пенсионеров, которые заработали свои пенсии", – сказал он.

Напомним, 4 марта, выступая в парламенте, президент Владимир Зеленский раскритиковал Кабмин за слабые усилия по части пенсионной реформы.

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Как известно,индексация пенсий была запланированна на 1 марта 2020 года. Для того чтобы провести индексацию, Кабмин должен был принять постановление, в котором будут прописаны сроки и порядок перерасчета. Но этого сделано не было.

Индексация должна проводиться ежегодно, но ее сроки определяет правительство. Именно оно решает, когда назначить перерасчет – в марте, мае либо в июле.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, какую прибавку могли бы получить пенсионеры с 1 марта.

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