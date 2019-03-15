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Правила успеха от известных людей: Томас Дюар

Сегодня, 01:02

Английский предприниматель и производитель виски Dewar’s считал, что совершенная ошибка — тоже достижение

Фото: tppra.org
Фото: tppra.org.
Правила успеха от известных людей: Томас Дюар //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d88/f6e/5c6d88f6eb3dd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d88/f6e/5c6d88f6eb3dd.jpg Экономика Английский предприниматель и производитель виски Dewar’s считал, что совершенная ошибка — тоже достижение

Опыт — это то, что ты получаешь, когда платишь деньги тому, кто тебе его передает.

Вчерашний успех принадлежит вчерашнему дню.

Большинство неправильных шагов совершаются стоя на месте.

Существует два типа людей: те, которые всегда собираются что-то сделать, и те, которые берут и делают.

Разум как парашют: работает, только когда открыт.

Порой бездействие есть действие.

Иди вперед, лишь глядя по сторонам.

Совершенная ошибка — тоже достижение.

Если думаешь, что тебе все известно — ты чего-то не заметил.

Иногда шаг вперед требует шага назад.

Если заберешься наверх один, кто тебя сфотографирует?

Никогда не инвестируй в действующее предприятие, пока не узнаешь, как оно действует.

Твоя самая большая ошибка в том, что ты боишься ошибиться.

Из двух зол выбирай более интересное. Так жить веселее.

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Тег бизнес, советы

Вы сейчас просматриваете новость " Правила успеха от известных людей: Томас Дюар". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Коновалова Христина

Источник:

Сегодня

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