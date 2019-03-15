Правила успеха от известных людей: Томас Дюар
Английский предприниматель и производитель виски Dewar’s считал, что совершенная ошибка — тоже достижение
Опыт — это то, что ты получаешь, когда платишь деньги тому, кто тебе его передает.
Вчерашний успех принадлежит вчерашнему дню.
Большинство неправильных шагов совершаются стоя на месте.
Существует два типа людей: те, которые всегда собираются что-то сделать, и те, которые берут и делают.
Разум как парашют: работает, только когда открыт.
Порой бездействие есть действие.
Иди вперед, лишь глядя по сторонам.
Совершенная ошибка — тоже достижение.
Если думаешь, что тебе все известно — ты чего-то не заметил.
Иногда шаг вперед требует шага назад.
Если заберешься наверх один, кто тебя сфотографирует?
Никогда не инвестируй в действующее предприятие, пока не узнаешь, как оно действует.
Твоя самая большая ошибка в том, что ты боишься ошибиться.
Из двух зол выбирай более интересное. Так жить веселее.
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