Правительство подало в Раду законопроект о легализации казино: детали

Кабмин предлагает усилить финансовую и уголовную ответственности за деятельность в сфере азартных игр без лицензии

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Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о государственном регулировании игорного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Инициатор законопроекта "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр" – премьер-министр Алексей Гончарук.

В документе правительство предлагает установить ограничения по количеству лицензий, игорных заведений и оборудования, разрешить размещение игровых автоматов исключительно на территории отелей класса 3-5 звезд, а казино – только в 5-звездочных отелях. Поступления в бюджет от продажи лицензий предлагается направить на развитие спорта, медицины и культуры в Украине.

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Также игроки должны будут проходить обязательную верификацию при приеме ставок и выплате выигрышей, а также регистрацию выигрышей в "Системе онлайн-мониторинга", которая администрируется Налоговой службой.

Кроме того, правительство предлагает усилить финансовую и уголовную ответственности за деятельность в сфере азартных игр без лицензии.

"Принятие законопроекта урегулирует проблему распространения нелегального игорного бизнеса, ограничит распространение игромании. Легализация игорного бизнеса также позволит бюджету получить до 5 млрд грн, при этом окончательные цифры ожидаемых поступлений в бюджет будут зависеть от того, в какой редакции депутаты примут закон", – говорится в сообщении Кабмина.

Новости "Сегодня" писали, что Кабмин одобрил законопроект о легализации азартных игр 29 сентября после того, как президент Владимир Зеленский поручил разработать и принять соответствующий документ до 1 декабря 2019 года.

Эксперты по-разному оценили идею Зеленского. Специалисты видят в инициативе президента и плюсы, и минусы:

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