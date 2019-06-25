Представители энергоотрасли активно готовятся к запуску нового рынка электроэнергии

Сегодня новые участники рынка получали лицензии

В тестовом режиме. До запуска рынка электроэнергии остается всего 6 дней. И его будущие участники времени не теряют проверяют работу систем учета, электронной биржи и проводят тестовые торги. А еще представители отрасли встречаются и говорят о правилах работы на новом рынке. Похоже, сомнений, что все заработает, как требует закон 1 июля уже нет.

Отрасль продолжает готовиться к запуску нового рынка электроэнергии с 1 июля. Предприятий поставщиков становится все больше. И сегодня новые участники рынка получали лицензии.

"Мы видим большой интерес. Буквально сегодня так случилось, что в первой половине дня было заседание НКРЭ, были приняты все необходимые вещи, лицензии новосозданным структурам, которые позволяют нам говорить о том, что все-таки рынок электроэнергии с первого июля в новом формате заработает", – говорит директор Expro Геннадий Кобаль.

За столом участники рынка, чиновники, эксперты. Говорят о новых правилах работы и о возможностях, которые дает отрасли реформа.

"С первого июля начинается большая либерализация рынка. И на этом рынке будут представлены все производители. Как послушать – все готовы. Считаю, что нет лучшего и более объективного теста, чем тест работы в реальных условиях и с реальной финансовой ответственностью", – отмечает советник министра энергетики Украины Сергей Чех.

Львиную долю электроэнергии будут производить государственные Энергоатом и Укргидроэнерго. Они имеют специальные обязанности часть энергии продавать по более низким ценам. Это гарантия, что для населения тарифы останутся неизменными. Поставщики будут продавать электроэнергию через электронную биржу. Которая уже учит покупателей и продавцов правилам работы.

"Более двухсот участников на сегодняшний день обучены через очное, заочное обучение, вебинары, каждый день проходят тестовые торги. Участники в тестовом режиме покупают, кто-то продает, смотря какая роль этого участника", – заявляет председатель биржевого комитета ТВ "Украинская энергетическая биржа" Алексей Дубовский.

По закону, рынок электроэнергии заработает уже с 1 июля. Украина обещала иностранным партнерам, в частности ЕС, реформу энергетики. Это не только условие евроинтеграции, но и залог получения макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Напомним, регуляторная база для нового рынка электроэнергии готова на 100% – НКРЭКУ приняла все постановления. Регулятор установил ценовые ограничения для производителей электрической энергии, работающих в новом рынке.

Также сообщалось, что НКРЭКУ установила ограничители цены электроэнергии в новом энергорынке. Правила откорректированы с учетом постановления Кабинета министров.

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