Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕС

Он отметил, что большинство квот, которые поставлены, уже не устравают

Условия Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом необходимо пересмотреть.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко в интервью DW.

"Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел исторический срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом в рамках соглашения о безтарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим", – заявил он.

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Кроме того, по его словам, есть еще и другие направления над которыми работают власти Украины и ЕС.

"К примеру цифровой рынок, взаимодействие в таможенных делах, юстиции, безопасности и обороне. Эти вопросы все продвигаются одновременно. В одних – больше прогресс, в других – прогресс нужен", – отметил он.

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Как известно, в 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада ратифицировала изменения в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квот на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины.

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Ранее Верховная Рада и Кабинет министров утвердили дорожную карту выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

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