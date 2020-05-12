Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
29,1
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Пристайко заявил о необходимости пересмотреть условия ассоциации с ЕС

12 мая, 04:10

Елена Вус

Он отметил, что большинство квот, которые поставлены, уже не устравают

Условия Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом необходимо пересмотреть.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко в интервью DW.

"Сейчас очень удачный момент, потому что как раз подошел исторический срок, когда мы можем пересмотреть условия, и пересмотра условий ждут наши производители. Потому что большинство квот, которые поставлены, они уже не устраивают нас, мы перешли этап первых контактов с Европейским союзом в рамках соглашения о безтарифной торговле. Я надеюсь, что мы пересмотрим", – заявил он.

Реклама

Кроме того, по его словам, есть еще и другие направления над которыми работают власти Украины и ЕС.

"К примеру цифровой рынок, взаимодействие в таможенных делах, юстиции, безопасности и обороне. Эти вопросы все продвигаются одновременно. В одних – больше прогресс, в других – прогресс нужен", – отметил он.

В тренде
В Украине рухнул спрос на квартиры

Как известно, в 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Напомним, в декабре 2019 года Верховная Рада ратифицировала изменения в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квот на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины.

Реклама

Ранее Верховная Рада и Кабинет министров утвердили дорожную карту выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Украина квоты пересмотр условие Соглашение об ассоциации с ЕС производители Вадим Пристайко

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В мае украинцы могут столкнуться с невыплатой зарплат
В мае украинцы могут столкнуться с невыплатой зарплатЭкономика
Мировой туризм на паузе: какие убытки понесла украинская туристическая отрасль
Мировой туризм на паузе: какие убытки понесла украинская туристическая отрасльЭкономика
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателям
Запрещенные заработки: Украина выдвинула ультиматум европейским работодателямЭкономика
"Центрэнерго" отказался от государственного угля в пользу газа КоломойскогоЭкономика
В Украине технически невозможно увеличить долю атомной энергетики, – Котко
В Украине технически невозможно увеличить долю атомной энергетики, – КоткоЭкономика
Как будут работать магазины с 11 мая: Минздрав опубликовал документ
Как будут работать магазины с 11 мая: Минздрав опубликовал документБизнес

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...