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Приток инвестиций в Украину резко сократился – Госстат

31 мая, 10:22

Разница показателей за год превысила 50%

Фото: Pixabay

Прирост прямых инвестиций в Украину в первом квартале 2019 года составил 45,5 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики (Госстат). 

Так, прямые инвестиции в акционерный капитал по состоянию на 1 апреля составили 32,92 млрд долларов, тогда как на начало года они составляли 32,87 млрд долларов. 

Для сравнения: в первом квартале 2018 года прирост инвестиций составлял 1,15 млрд долларов. Таким образом, приток вложений сократился более чем на 58%.

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Прямые инвестиции из Украины на 1 апреля выросли до 6,3 млрд долларов с 6,29 млрд долларов на начало года. Из них 5,94 млрд долларов или 94% приходится на Кипр. 

Кроме того, ранее сообщалось, что украинские стартапы привлекли рекордные инвестиции. Увеличились не только суммы вложений, но и общее число сделок.

О том, как обстоят дела с инвестициями в Украине в целом, "Сегодня" рассказывал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефьодов: О "стыдных" инвестициях и производстве известных автобрендов в Украине: интервью с Максимом Нефьодовым.

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Тег инвестиции, Госстат, вложения

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Сегодня

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