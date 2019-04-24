Украинские стартапы привлекли рекордные инвестиции

Увеличились не только суммы вложений, но и общее число сделок

Фото: Pixabay

Киев уже "ворвался" в ТОП-50 рейтинга стартап-городов мира. В целом же сумма венчурных инвестиций в украинские IT-компании в 2018 году достигла 336,9 миллиона долларов. Такие данные предоставила Украинская ассоциация венчурного капитала (UVCA), передает "24 канал".

Размер "среднего чека" составляет более одного миллиона долларов. Это в 1,5 раза выше максимума 2017 года – 258,6 миллиона долларов.

Почти треть из общего объема инвестиций привлекла компания GitLab, основанная харьковчанином Дмитрием Запорожцем. В сентябре 2018 года стартап получил 100 млн долларов инвестиций от Iconiq Capital. В результате сделки компания стала "единорогом" – ее оценка превысила миллиард долларов. В декабре-2018 в GitLab также проинвестировал финансовый конгломерат Goldman Sachs.

Количество успешных инвестиционных сделок в 2018 году выросло с 85 до 115. В целом онлайн-сервисы и софтверные компании занимают лидирующие позиции по количеству сделок. В то же время хардверных и софтверные компании привлекли наибольшие объемы инвестиций.

ТОП-10 сделок 2018 года, по версии UVCA:

Gitlab – 100 млн долларов;

BitFury – 80 млн долларов;

People.ai – 30 млн долларов;

GitLab – 20 млн долларов;

YayPay – 8,4 млн долларов;

DreamTeam – 5 млн долларов;

Restream 4,5 млн долларов;

Busfor – 4 млн долларов;

Preply – 4 млн долларов;

Spinbackup – 1,5 млн долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что восемь украинских стартапов попали на мировую выставку технологий CES. Украинские стартапы презентовали различные идеи и разработки – от модульного освещения фотостудий до пищевого 3D-принтера.

Кроме того, польский фонд запустил программу с грантами на 50 000 евро: украинские стартапы — в приоритете.

Ранее "Сегодня" рассказали о наиболее успешных стартапах украинцев:

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