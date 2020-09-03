Рада упразднила значительную часть налогов для крупных инвесторов

Верховная Рада, которая ранее поддержала законопроект об "инвестиционной няне", сделала важный шаг для привлечения в страну стратегических инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

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Так, народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №3761 относительно особенностей налогообложения субъектов хозяйствования, реализующих крупные инвестиционные проекты.

"Законопроект разработан с целью стимулирования привлечения в экономику Украины стратегических инвесторов, повышения инвестиционной привлекательности Украины, а также роста конкурентоспособности экономики Украины с помощью введения государственной поддержки крупных инвестиционных проектов", – говорится в сообщении.

Авторы законопроекта предлагают:

освободить до 1 января 2035 года от налога на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины товаров в таможенном режиме импорта (пп. 15 п. 4 р. XXI Таможенного кодекса Украины);

освободить на пять лет от налога на прибыль предприятия со значительными инвестициями;

установить, что до 1 января 2035 года органы местного самоуправления могут освобождать от уплаты земельного налога и устанавливать сниженную арендную плату на земельные участки, которые используются в рамках реализации крупных инвестиционных проектов.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к улучшению позиций в Doing Business.

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