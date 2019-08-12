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"Продают в пять раз дешевле": Украину заполонила нелегальная водка

Сегодня, 10:48

Теневой рынок алкоголя бьет по "белым" производителям, сетуют участники рынка

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Пока в Украине готовятся повысить минимальные цены на алкоголь, около 50% рынка водки остается в тени. Только за первую половину 2019 года объем рынка нелегальной водки составил 12 млрд грн, сообщил "НВ Бизнес" со ссылкой на гендиректора ассоциации "Укрводка" Владимира Остапюка.

"По оценкам ВОЗ и МВФ, объем нелегального алкоголя превышает 50% рынка", - говорит эксперт. По его словам, этот показатель в Украине не меняется. 

Купить такую водку можно в разливайках, на рынках и через интернет. Нелегальные производители продают товар в 5 раз дешевле, чем магазины. Цена за литр – 33−35 грн, а минимальная розничная цена легальной водки — 178,8 грн. 

"Мы покупаем через онлайн-магазин водку в пакете 3 литра за 170 грн. Продаем по 20 грн за 50 грамм, и проблем со сбытом нет", — рассказал директор кафе в Киевской области.

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Госфискальная служба заявляет о борьбе с нелегалами. C начала года ГФС прекратила деятельность 16 незаконных производств спирта и 80 – алкогольных напитков. Но этих мер недостаточно, чтобы повлиять на нелегальный рынок водки, считает Остапюк.

Читайте также: Пиво, водка и соки дорожают в Украине: как взлетели цены за пять лет

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Он уверен, что контрафакт делают на предприятиях-производителях ликероводочной продукции: "Из 30 работающих в Украине ликероводочных заводов минимум 10 занимаются изготовлением контрафакта"

От ситуации страдают легальные производители - "белое" производство водки сокращается. В первом полугодии-2019 официальное производство уже упало на 10%. Объем легального рынка может снизиться еще на 5−7%, прогнозирует гендиректор Pro-Consulting Александр Соколов.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что за десять лет цена спиртного в Украине увеличилась на треть в долларовом эквиваленте. Но украинцы, несмотря на подорожание, продолжают оставаться среди лидеров в потреблении алкогольных напитков

Скоро в продаже может появиться водка из Чернобыля. Это первый продукт, изготовленный из сырья, которое взяли в 30-километровой зоне отчуждения. Разработали ее британские ученые:

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