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Проект европейского масштаба: ДТЭК запустил Покровскую СЭС мощностью 240 МВт

31 октября, 16:45

Новости компаний

Покровская СЭС будет ежегодно производить 400 млн кВт∙ч «зеленой» электроэнергии

Покровская СЭС

Покровская СЭС

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ДТЭК запустил в работу Покровскую солнечную электростанцию (240 МВт), которая является второй по мощности СЭС в Европе. Станция в Днепропетровской области обеспечит экологически чистой энергией 200 тысяч домохозяйств, будет способствовать сокращению выбросов в атмосферу и укрепит энергонезависимость Украины.

Покровская СЭС будет ежегодно производить 400 млн кВт∙ч "зеленой" электроэнергии, которой достаточно для обеспечения 200 тысяч частных домов или квартир. Благодаря работе станции выбросы СО2 в атмосферу будут сокращены на 420 тыс. тонн в год, что сопоставимо с выбросами более 200 тыс. автомобилей.

Покровская СЭС – проект, реализованный украинскими компаниями и специалистами. В строительстве принимали участие 16 предприятий, которые получили заказы на сумму 48 млн евро. Со старта строительных работ до ввода объекта в эксплуатацию прошло около 6 месяцев. Уже в октябре СЭС начала генерировать зеленую электроэнергию.

"Для ДТЭК Покровская СЭС – знак качества и подтверждение растущей экспертизы. Используя опыт предыдущих проектов, мы собрали профессиональную команду, выбрали и установили на станции электрооборудование лучших мировых производителей, обеспечили успешную интеграцию СЭС в энергосистему страны. Это на 100% национальный проект, построенный украинцами для украинцев, – отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. – Покровская СЭС – третий проект компании в гелиоэнергетике, инвестиции в который составили 193 млн евро. ДТЭК в очередной раз подтвердил статус крупнейшего национального инвестора в чистую, возобновляемую генерацию".

Покровская СЭС состоит из 840 тыс. солнечных панелей производства компании Risen (КНР), которая входит в ТОП-3 лучших производителей солнечных панелей согласно рейтингу Bloomberg. Расположена в Никопольском районе на территории отработанного карьера по добыче руды (437 га). Это малопригодные для сельского хозяйства земли, которые снова будут приносить пользу стране в виде чистой энергии.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на Покровской СЭС появилась династия энергетиков.

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