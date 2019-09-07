На Покровской СЭС появилась династия энергетиков

В Покрове Днепропетровской области целая семейная династия работает в сфере "зеленой" энергетики.

Глава семейства – менеджер строительства Андрей Клименко, работал в Грузии, и все же вернулся в Украину. Он участвует в управлении строительством одной из крупнейших солнечных электростанций в Европе – Покровской солнечной электростанции.

Своим примером Андрей Клименко вдохновил работать на станции и сына.

У Андрея – образцовая семья. С женой он вскоре будет отмечать жемчужную свадьбу. Андрей считает, что самое главное в отношениях – понимание и уважение.

"Как такового секрета нет. Понимание и больше ничего не надо", – говорят в семье Клименко.

Со своей женой Ольгой Андрей познакомился еще в студенческие годы. Он – будущий инженер, она -учительница музыки. Судьба привела мужа в сферу энергетики.

Тогда они еще жили в Зугрэсе Донецкой области. Андрей начинал с рядового сотрудника. Последние три года занимался развитием энергетики в Грузии. Но вернулся, чтобы использовать свой опыт в Украине.

"Начиная работать слесарем, ​​добиться всего самостоятельно очень сложно. Это говорит о его способностях, его никто не подталкивал", – рассказывает о муже Ольга Клименко.

Возобновляемая энергетика притягивает к себе молодых специалистов. Поэтому на станции работает и сын Андрея.

"Любой отец может поделиться с сыном своим опытом – как сделать лучше", – говорит Андрей Клименко.

Поэтому и на работу Ольга провожает и мужа, и сына.

У них рабочее место – под солнцем, в буквальном смысле этого слова. Станция – "сердце" светловой энергетики.

"Нам нравится то, что мы делаем, скажем так, мы дарим людям свет", – говорит сын Андрея, Иван Клименко.

На Покровской станции установлены уже все панели, она введена в эксплуатацию. Чтобы уложиться в срок, здесь ежедневно работало более тысячи сотрудников.

"Запасы угля не бесконечны, газа – тоже. Поэтому сейчас очень много компаний занимаются строительством зеленой энергетики", – подчеркивает менеджер строительства Покровской СЭС Андрей Клименко.

Будущее – именно за природными ресурсами. В этом убеждения и Андрея, и компании ДТЭК, где он работает – совпадают.

Покровская СЭС – вторая по мощности в Европе. Ее размер равен шести сотням футбольных полей. Станции такого уровня – огромный вклад в развитие возобновляемой энергетики Украины.

"Покровская СЭС производит примерно 390 млн. киловатт-часов электроэнергии в год. И этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством до 200 тыс. украинских домохозяйств. И это поможет окружающей среде уже тем, что снизит выбросы двуокиси углерода в воздух на 420 тыс. тонн ежегодно. Этот проект вносит значительный вклад в улучшение жизни местных общин: это поступления налогов от малых бизнесов и дополнительные безопасные рабочие места. То есть, в общем это окажет положительное влияние на местные общины", – заявляет генеральный директор ДТЭК ВИЭ Филипп Лекебуш.

При строительстве солнечных станций ДТЭК выбирает территории, которые не используются в сельском хозяйстве. Покровская СЭС расположена на месте, где когда-то был карьер по добыче руды. И совсем скоро эта станция начнет приносить пользу обществу в виде "чистой" энергии.

"Солнечная электроэнергия – это снижение выбросов и улучшение жизни не только для нас, но и в будущем для наших детей и внуков. Они будут жить на более здоровой планете", – говорит Иван, сын Андрея Клименко.

Новости "Сегодня" сообщали, что с 1 июля 2019 года в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии. Реформа этого рынка предусматривает внедрение европейской модели, которая направлена на стимулирование конкуренции.

Европейский банк реконструкции и развития призвал президента Владимира Зеленского решить проблему выплат по "зеленому тарифу", возникшую после решения Окружного админсуда Киева.

А владельцы станций, работающих от энергии солнца, ветра и биотоплива, уже подсчитывают убытки от данного решения. Подробнее смотрите в нашем сюжете.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама