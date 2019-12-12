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Программы МВФ для Украины в этом году не будет

12 декабря, 15:02

В Нацбанке объяснили, почему финального решения фонда придется подождать

/ Фото: AFP

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает решения Международного валютного фонда (МВФ) о новой программе расширенного финансирования для Украины уже в первом квартале 2020 года. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий.

Речь идет о трехлетнем финансировании в объеме 5,5 млрд долларов. Смолий также напомнил, что Украина и МВФ достигли договоренностей о новой программе на уровне персонала.

"Так построен график заседаний совета Международного валютного фонда, что в этом году решения о новой программе не будет. Но, согласно графику, это может быть в первом квартале следующего года", – сказал Смолий.

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О том, что нужно, чтобы МВФ окончательно одобрил новую программу для Украины, узнавайте из сюжета сайта "Сегодня":

Напомним, миссия МВФ находилась в Украине с 14 по 22 ноября. В заявлении главы миссии Рона ван Родена говорилось о "существенном прогрессе, достигнутом в последние несколько месяцев на пути реформ". При этом, как ранее объяснял премьер-министр Алексей Гончарук, сейчас программа МВФ важна для Украины не из-за денег, а для сохранения и повышения доверия инвесторов к нашей стране.

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Источник: УНИАН

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