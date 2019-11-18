Прокуратура манипулирует документами по делу "Роттердам+" – адвокат

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Прокуратура умышленно не предоставляет материалы обвинения по делу "Роттердам+" в полном объеме, поскольку эти материалы подтвердят отсутствие обоснованной доказательной базы о нанесении ущерба через формульное ценообразование. Об этом заявила адвокат подозреваемых по этому делу со стороны ДТЭК Наталья Дрыгваль в интервью Delo.ua.

Адвокат напомнила, что суд удовлетворил ходатайство защиты и вытребовал от прокурора предоставить документы, которые были указаны в ходатайстве о применении меры пресечения. Однако прокурор предоставил их не в полном объеме, чем грубо нарушил принцип законности.

"Прокурор предоставил материалы умышленно фрагментарно. Таким образом, получить целостную картину о наличии или отсутствии доказательной базы о нанесении ущерба формуле "Роттердам+" было невозможно. Такое поведение прокурора, которое заключалось в умышленном невыполнении решения суда, его толковании по своему усмотрению с целью ограничения стороны защиты и суда в получении объективной и полной информации является грубым нарушением принципа законности", – сказала Дрыгваль.

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По ее словам, предоставленные антикоррупционным прокурором документы являются разрозненными частями, которые невозможно сложить в единое целое без потери смысла. Она считает, что такие действия прокурора свидетельствуют об отсутствии у стороны обвинения обоснованной доказательной базы по делу.

"Не предоставлять документы в полном объеме – это лишний раз свидетельствует о том, что у стороны обвинения нет выверенной позиции относительно сути подозрения, это является попыткой скрыть от суда и общества отсутствие обоснованной доказательной базы по делу и продолжать делать громкие заявления в СМИ", – подчеркнула Дрыгваль.

Адвокат также сообщила, что в свою очередь сторона защиты предоставила суду по делу в полном объеме все документы, указывающие на отсутствие в действиях подзащитного не только состава преступления, но даже события.

"Это несколько исследований международных профильных учреждений, занимающихся изучением ценообразования на уголь, аудиторских, консалтинговых и экспертных организаций. Нами были предоставлены все эти исследования для изучения их как судом, так и стороной истца", – сообщила Дрыгваль.

Напомним, ранее адвокат экс-главы Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Ирина Одинец заявила, что Специализированная антикоррупционная прокуратура сознательно скрывает от суда результаты экспертизы по "Роттердам+", подтверждающие обоснованность формулы. В свою очередь Дрыгваль сообщила, что САП получила минимум три экспертных вывода, которые подтвердили корректность формулы. Однако это не устраивало следствие, и тогда Национальное антикоррупционное бюро заказало "экспертизу" в Службе безопасности по собственному "темнику".

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