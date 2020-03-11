Путин нашел позитив в обвале цен на нефть

Президент России считает, что падение цен на нефть позитивно скажется на экономике страны

В то время, как нефтяная война России и ОПЕК обрушила акции российских компаний, президент России Владимир Путин считает, что падение цен на нефть позитивно отразится на экономике страны. Видео выступления Путина обнародовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Есть все шансы, чтобы ключевые отрасли производства в России вышли из этой ситуации значительно окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьезной конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно позитивно отразиться и на всей российской экономике", – заявил Путин.

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Путин прокомментировал падение цен на нефть. Источник: twitter.com/dimsmirnov175

Как известно, распространение коронавируса по миру снизило спрос на нефть. Чтобы нейтрализовать вредные последствия, министры ОПЕК предложили России временно ограничить добычу нефти с целью удержания приемлемых цен на черное золото. Однако власти РФ не согласились с этим предложением, потребовав ограничений на добычу углеводородов еще и в США. В ответ, Саудовская Аравия нарастила добычу нефти, что привело к дальнейшему обвалу цены на "черное золото" – почти до 30 долларов.

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