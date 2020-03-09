Саудовская Аравия обрушила акции нефтяных компаний в России

Российские нефтяные гиганты подешевели от 17% до 22,5% за сутки

"Нефтяная война" России с ОПЕК (в первую очередь, Саудовской Аравией), в результате которой стоимость нефти упала почти до 30 долларов, пагубно сказалась на акция российских компаний.

В частности, 9 марта на Лондонской фондовой бирже обрушились депозитарные расписки на акции целого ряда российский нефтяных компаний: "Роснефти" (на 22,5%), "Газпрома" (15,4%), "НОВАТЭКа" (11,1%), "ЛУКОЙЛа" (17,3%), "Татнефти" (19%).

Падение "задело" металлургические и потребительские компании РФ: "Северсталь" потеряла 7%, НЛМК – 12,5%, Evraz – 11,4%, а также "Магнит" (17%) и X5 Retail Group (14%).

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Кроме того, глобальные депозитарные расписки на акции банка ВТБ потеряли 15,2%.

Напомним, что обвал цены на нефть также ударил по США, обрушив фьючерсы ключевых американских биржевых индексов – S&P 500 и Dow Jones.

В тренде Не смогли договориться: цена европейской нефти бьет антирекорды

На фоне того, что страны ОПЕК+ не смогли на переговорах в Вене договориться о дополнительном сокращении добычи нефти, в ночь на 9 марта стоимость майских фьючерсов на Brent снизилась на 33,4% – до 33,94 доллара за баррель. Это крупнейшее подешевление ресурса с 2016 года.

Однако аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что нефть станет еще дешевле и будет стоить 20 долларов за баррель. В последний раз цена "черного золота" опускалась до такого уровня в 2014 году.

А какие поощрения получают от государства украинские громады, где занимаются добычей нефти, вы можете узнать в видеосюжете:

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