Путин обсудит с Меркель Украину и газовый конфликт

Газовые отношения РФ и Украины будут одной из основных тем переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина в Сочи 18 мая. Об этом сообщил в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

"В центре внимания будут находиться двусторонние отношения, конфликт в Украине, ситуация в Сирии, а также газовые отношения России с Украиной", – отметил Зайберт.

Как ожидается, в целях подготовки визита Меркель в Сочи в Россию отправится министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Он также посетит Киев.

Ранее в Кремле сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Сочи с визитом 18 мая и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

На встрече в апреле Путин и Меркель обсудили "Северный поток – 2" и Сирию. Как известно, Проект "Северный поток – 2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".