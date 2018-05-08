Накануне встречи Меркель и Путина Москву посетит глава МИД Германии, чтобы обсудить Украину

Вчера, 19:09

Ожидается, что Гайко Маас проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Гайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas
Гайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Гайко Маас 10 мая посетит Россию для обсуждения ситуации на востоке Украины и в Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Гайко Маас в четверг, 10 мая, отправится в Москву в рамках своего первого официального визита", – говорится в сообщении.

Ожидается, в частности, встреча Мааса с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Стороны, среди прочего, обсудят "ситуацию в Сирии и на востоке Украины, а также немецко-российские отношения".

Ранее в Кремле сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Сочи с визитом 18 мая и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным,

Напомним, Гайко Маас заявил, что Германия не признает аннексию Россией Крыма и возмущена поведением России за ее нежелание помочь в расследовании дела по отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Также сообщалось, что новый глава МИД Германии Гайко Маас взял курс на критику России.
Россия, Украина, встреча, Меркель, лавров, маас
Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Хайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas

Германия резко отчитала Россию за вето по Сирии

13 Апреля, 15:28

Москва уже 12 раз после начала конфликта ветировала решения Совбеза ООН по Сирии

Политика

Порошенко и Маас. Фото: president.gov.ua

Миротворцы должны быть на всем Донбассе: Порошенко переговорил с главой МИД ФРГ

10 Апреля, 13:00

Немецкий дипломат подтвердил намерение приехать на Донбасс уже в ближайшее время
Загрузка...

Евросоюз

Гайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas

МИД Германии: Россия потеряла доверие из-за своего поведения

1 Апреля, 09:59

Солидарность стран с Британией в деле Скрипаля является сигналом единства, считает Мас

Политика

Гайко Маас. Фото: facebook.com/heiko.maas

Новый глава МИД ФРГ сделал заявление по Украине и отравлению Скрипаля

15 Марта, 10:08

Немецкий дипломат только вступил в должность и уже дал понять, что думает о российской агрессии против Украины и Европы
Загрузка...