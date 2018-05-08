Накануне встречи Меркель и Путина Москву посетит глава МИД Германии, чтобы обсудить Украину

Ожидается, что Гайко Маас проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Гайко Маас 10 мая посетит Россию для обсуждения ситуации на востоке Украины и в Сирии. Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого внешнеполитического ведомства.

"Министр иностранных дел Гайко Маас в четверг, 10 мая, отправится в Москву в рамках своего первого официального визита", – говорится в сообщении.

Ожидается, в частности, встреча Мааса с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Стороны, среди прочего, обсудят "ситуацию в Сирии и на востоке Украины, а также немецко-российские отношения".

Ранее в Кремле сообщили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель посетит Сочи с визитом 18 мая и проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным,

Напомним, Гайко Маас заявил, что Германия не признает аннексию Россией Крыма и возмущена поведением России за ее нежелание помочь в расследовании дела по отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Также сообщалось, что новый глава МИД Германии Гайко Маас взял курс на критику России.