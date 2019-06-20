Путин признал, что в России стало тяжелее жить
Президент РФ уверен, что стране навредили не только санкции
Президент России Владимир Путин во время прямой линии согласился, что "жить стало тяжелее". При этом он напомнил, что РФ столкнулась с несколькими шоками в экономике, и "речь здесь не о санкциях".
Так, Путин ответил на вопрос ведущей: "Люди пишут, что жить стало тяжелее. Когда станет легче?".
"Это действительно так. Я обозначил эту тему как одну из острых и наиболее важных", - сказал президент РФ.
Он объяснил, что проблемы начались на рынках товаров, которые традиционно экспортирует Россия – нефть и другие, – а поэтому просели доходы граждан. При этом Путин добавил, что средние значения все-таки "говорят о позитивной динамике".
О главных заявлениях Путина читайте в онлайне сайта "Сегодня" – Прямая линия с Путиным: главные заявления президента России.
Отметим, что в прошлом году Прямая линия с Путиным оказалась самой непопулярной за семь лет. Передача длилась 4 часа 22 минуты и ответил на 73 вопроса. В 2018-м Прямую линию посмотрели 5,79 миллиона человек, в то время как в 2017-м – 6,2 млн человек, в 2016-м – 7,1 млн, а в 2015-м больше всего – 8,38 млн человек. Подобная программа под различными названиями существует с 2000 года.
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