Путин признал, что в России стало тяжелее жить

Президент РФ уверен, что стране навредили не только санкции

Фото: AFP

Президент России Владимир Путин во время прямой линии согласился, что "жить стало тяжелее". При этом он напомнил, что РФ столкнулась с несколькими шоками в экономике, и "речь здесь не о санкциях".

Так, Путин ответил на вопрос ведущей: "Люди пишут, что жить стало тяжелее. Когда станет легче?".

"Это действительно так. Я обозначил эту тему как одну из острых и наиболее важных", - сказал президент РФ.

Он объяснил, что проблемы начались на рынках товаров, которые традиционно экспортирует Россия – нефть и другие, – а поэтому просели доходы граждан. При этом Путин добавил, что средние значения все-таки "говорят о позитивной динамике".

О главных заявлениях Путина читайте в онлайне сайта "Сегодня" – Прямая линия с Путиным: главные заявления президента России.

Отметим, что в прошлом году Прямая линия с Путиным оказалась самой непопулярной за семь лет. Передача длилась 4 часа 22 минуты и ответил на 73 вопроса. В 2018-м Прямую линию посмотрели 5,79 миллиона человек, в то время как в 2017-м – 6,2 млн человек, в 2016-м – 7,1 млн, а в 2015-м больше всего – 8,38 млн человек. Подобная программа под различными названиями существует с 2000 года.

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