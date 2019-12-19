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Путин рассказал, сколько Россия "теряет" на поставках газа в Беларусь

19 декабря, 14:08

В Беларусь Россия поставляет 20 млрд куб. м газа в год, сообщил Путин

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Беларусь уже получает газ из России по самой низкой цене в 127 долл. за тыс. куб. м. При этом Россия не может дотировать всю экономику Беларуси, продавая газ по цене, как в Смоленске. Об этом заявил на большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"Во-первых, у Беларуси самые низкие цены, какие только возможны для наших заграничных партнеров. Напомню, это 127 долларов за тысячу кубометров. В Европу за 200 (долларов за тыс. куб. м – Ред.) мы продаем. Доходность для продаж в Европу и Беларусь для "Газпрома" отличается в 4 раза", – сказал Путин.

Он добавил, что средневзвешенная цена на газ по РФ 70 долларов за тыс. куб. м. При этом, чем дальше от мест добычи, тем больше дотируется цена. В Смоленске дотации к цене газа, к которой хочет приравняться Беларусь, одни из самых высоких.

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"Смоленск потребляет где-то 2 млрд (куб. м. газа – Ред.). В Беларусь мы продаем 20 млрд (куб. м газа – Ред.). И если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы, Россия, дотируем целиком такой первичный энергоноситель, как газ, для всей страны. Это вопрос очень странный, согласитесь", - добавил президент РФ.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий России и Беларуси, а не хочет дешевый газ или нефть.

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"Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать, и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену", – сказал Лукашенко.

В противном случае, отметил президент Беларуси, не удастся создать основу отношений в рамках Союзного государства.

Также ранее Александр Лукашенко выступил резко против того, чтобы общей валютой Союзного государства становился российский рубль.

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газ Россия Беларусь цена на газ Владимир Путин

Источник: ТАСС

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