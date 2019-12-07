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Беларусь не хочет от России дешевого газа: заявление Лукашенко на встрече с Путиным

7 декабря, 19:24

Во время встречи президентов в помещении пропал свет

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото president.gov.by

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что предлагает обеспечить равные экономические условия для предприятий России и Беларуси, а не хочет дешевый газ или нефть. Об этом он заявил во время встречи с Владимиром Путиным в Сочи.

"Мы не просим, как некоторые говорят, дешевый газ, дешевую нефть. Мы готовы и по $200 газ покупать, и нефть покупать не по $63 за баррель. Главное, чтобы равные были условия. Если наши предприятия покупают за $200, значит и конкурирующие предприятия должны иметь такую же цену", – сказал Лукашенко.

В противном случае, отметил президент Беларуси, не удастся создать основу отношений в рамках Союзного государства.

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В то же время, президент РФ Владимир Путин надеется на дальнейшее сближение стран: "Хочу выразить надежду, что мы и дальше будем делать все, чтобы наши народы и страны чувствовали свою близость, продолжали сближение, прежде всего в сфере экономики и социальной сфере".

Также сообщается, что в ходе встречи произошел небольшой курьез. Когда лидеры обеих стран поприветствовали друг друга, в зале случайно погас свет.

"Это Дима Песков все это (сделал, – ред.), я знаю", - рассмеялся белорусский лидер.

Напомним, в Минске люди протестовали против слияния Беларуси и России. В ходе акции протестующие порвали портрет Владимира Путина, а также образовали живую цепь.

Кроме того, украинцы поддержали позицию белорусов и провели митинг под посольством Беларуси в Украине. Во время митинга они сожгли портрет Путина и Лукашенко.

Также ранее Александр Лукашенко выступил резко против того, чтобы общей валютой Союзного государства становился российский рубль.

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